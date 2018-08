Verplicht kijkvoer: de kookvideo’s van Vjeze Fur

Verse schellepies met tagnilioni, paddestoeljen met risotto en sjasjeizenbroodjes. Op Instagram neemt Vjeze Fur zijn volgers mee in de wondere wereld van het koken. Op z’n Freddy’s, welteverstaan. Zijn video’s willen we je niet ontnemen.

Dat Vjeze Fur meer kan dan rappen en kleding ontwerpen, bewijst hij dubbel en dwars op zijn Instagram-account. Met zijn Amsterdamse accent en monotone stem deelt Freddy daar zijn culinaire hoogstandjes. Of je er daadwerkelijk je inspiratie uithaalt is aan jou, maar je lacht in ieder geval de billen uit je broek.

Hieronder onze vijf favorieten.