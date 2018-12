Vers van de Netflix-pers: deze films en series verschenen de afgelopen week

Een nieuw week betekent nieuw Netflix-materiaal. Deze pareltjes staan sinds kort op de streamingdienst.

Series

Brooklyn Nine-Nine

Heel even leek het erop dat Brooklyn Nine-Nine definitief zou stoppen. FOX zag geen brood meer in de avonturen van het politieteam in Brooklyn, maar NBC wél: die maakt een zesde seizoen. Deze series waren minder gelukkig en werden wél gecanceld. Op Netflix staan sinds deze week de nieuwste afleveringen van Brooklyn Nine-Nine uit seizoen 5.

Nailed It! Holiday!

Nailed It! is een bakshow waar het eens niet draait om wie de mooiste creaties maakt, maar de allerlelijkste. Comédienne Nicola Byer presenteert een nieuw seizoen met alleen maar taarten en andere desserts in kerstsferen.

The Ranch

Deel 6 van sitcom The Ranch, met Ashton Kutcher en Sam Elliot in de hoofdrollen, staat nu op Netflix en betekent ook meteen het einde voor Danny Mastersons personage Jameson ‘Rooster’ Bennet. De acteur werd beschuldigd van verkrachting en de makers besloten niet meer met hem verder te gaan. In één van deze nieuwe afleveringen neemt hij afscheid.

Dogs of Berlin

Wanneer de beste voetballer van het Duitse nationale elftal, de Turks-Duitse Orkan Erdem, wordt vermoord, duiken rechercheurs Erol Birkan en Kurt Grimmer op deze lastige zaak. Een van hen heeft ook nog eens contacten met de onderwereld. Een grimmige thriller met neo-nazi’s, Turkse bendes, hooligans én de Berlijnse maffia.

Neo Yokio en Hero Mask

Netflix pakt deze week uit met twee toevoegingen aan het anime-aanbod. In Neo Yokio (seizoen 2 staat er net op) krijgt Kaz Kaan (Jaden Smith), demoonjager én begeerd vrijgezel, weer genoeg voor zijn kiezen in het sociale leven van de hypermoderne stad Neo Yokio. Het eerste seizoen van Hero Mask draait om agent James Blood. Hij ontdekt een complot rond gevaarlijke en geavanceerde biomaskers.

Bad Blood

Maffiabaas Vito Rizutto, bijnaam “Teflon Don”, leidt de beruchte Rizutto-gangsterfamilie, een aftakking van de Siciliaanse maffia in Montreal. De serie Bad Blood neemt deze waargebeurde verhalen en dramatiseert ze een beetje. Van zijn opkomst tot zijn gevangenschap (en de uiteindelijke val); alles uit het leven van Rizutto komt voorbij.

Films

Lord of the Rings-trilogie

Netflix strooit met heel veel topfilms deze week. Zo zette de streamingdienst de gehele Lord of the Rings-trilogie online. Herbeleef de immens populaire Tolkien-reeks met The Fellowship of the Ring, The Two Towers én The Return of the King.

Fantastic Beasts And Where To Find Them

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald draait momenteel in de bioscopen en monsterverzamelaar Newt Scamander ontmoet weer een heleboel nieuwe magische beesten. De tweede film in de Potter-prequel draait vooral om de opkomst van slechterik Gellert Grindelwald. Fans kunnen nu op Netflix nog een keer deel één bekijken: Fantastic Beasts And Where To Find Them uit 2016.

Blade Runner

Misschien wel één van de meest iconische sciencefictionfilms ooit. In Blade Runner (1982) moet Rick Deckard (Harrison Ford) in een futuristisch 2019 op zoek naar vier voortvluchtige ‘replicants’, een soort menselijke robots. Rutger Hauer schittert als slechterik Roy Batty, een replicant met sterke krachten en het IQ van een genie.

Mowgli

Acteur Andy Serkis liep tegen een aantal struikelblokken aan voor zijn verfilming van The Jungle Book. Disney, die volgend jaar met nog meer live-action-verfilmingen komt, bracht in 2016 óók een Jungle Book-verfilming uit en de versie van Serikis, getiteld Mowgli, is een stuk grimmiger. Warner Bros. besloot om Mowgli toch niet in de bioscoop uit te brengen, maar Netflix nam hem over. Verwacht in ieder geval een veel duisterdere versie van het kinderverhaal dat je gewend bent.

The Departed

Martin Scorcese’s The Departed, die maar liefst vier Oscars won, waaronder die van Beste Film, is de ultieme kat-en-muis-film. Een undercoveragent, gespeeld Leonardo DiCaprio, infiltreert in een beruchte Ierse gang in Boston, onder leiding van Frank Costello (Jack Nicholson). Ondertussen blijkt dat er ook in het politiekorps een mol rondloopt.

The Dark Knight

Volgens velen is The Dark Knight (2008) nog altijd de beste superheldenfilm ooit, mede door Heath Ledgers allerlaatste rol: die van Batmans ultieme vijand The Joker. Het leverde hem postuum een Oscar op voor Beste Bijrol. Ook het vervolg, The Dark Knight Rises, staat nu op Netflix.

Scent of a Woman en Scarface

Ook voegt Netflix twee klassiekers uit het rijke ouvre van Al Pacino toe. Het gaat om Scent of a Woman, met Pacino als een blinde oorlogsveteraan met een gebruiksaanwijzing. De jong Charlie speelt Franks ‘oppas’ die op hem moet letten rond Thanksgiving. Die ander Pacino-klassieker behoeft natuurlijk weinig introductie: Scarface, met oppercrimineel Tony Montana.

Back to the Future

Over klassiekers gesproken. Deze onweerstaanbare avonturenfilm van Robert Zemeckis uit 1985 heeft de tand des tijds goed doorstaan. Voor wie het verhaal niet kent, of even een opfrisser nodig heeft: Back to the Future draait om de 17-jarige student Marty McFly (Michale J. Fox) die in de tijdreis-auto van wetenschapper Emmet Brown (Christopher Lloyd) stapt en dertig jaar terug in de tijd belandt.

We want more!

Maar er verschenen nóg meer topfilms. Je kunt sinds afgelopen week ook deze knallers bekijken: comedy The Hangover, de Oscarwinnende film Argo van Ben Affleck, romcom Bridget Jones: The Edge of Reason, Trouble With the Curve met Clint Eastwood, cultcomedy Project X, biopic Sully met Tom Hanks én Batman uit 1989 met Michael Keaton en Jack Nicholson als Batman en Joker.

Check hier welke films en series er nog meer naar Netflix komen in december.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.