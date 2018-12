Vers van de Netflix-pers: deze films en series verschenen afgelopen week

Een nieuw week = nieuw Netflix-materiaal. Deze pareltjes verschenen de afgelopen week op de streamingdienst.

Series

Prison Break (seizoen 5)

Huh? Michael leeft? Jazeker, de Prison Break-gang keert na jaren weer terug en de avonturen spelen dit keer af in een cel in Yemen. Prison Break seizoen 5 ging vorig jaar al in première en deze week kwamen alle, mogelijk allerlaatste, afleveringen alsnog naar Netflix.

1983

De allereerste Poolse Netflix Original-serie 1983 draait één belangrijk moment in de wereldgeschiedenis terug. Wat als het IJzeren Gordijn nooit was gevallen? In deze ‘alternatieve’ geschiedenisthriller ontdekken een naïve rechtenstudent en een rechercheur een complot waaronder Polen jarenlang gebukt ging. Niet meteen enthousiast? Agnieszka Holland, die afleveringen van House of Cards en The Wire regisseerde, staat aan het roer.

Baby

In deze Netflix Original-serie van Italiaanse bodem volgen we het coming of age-verhaal van tieners op een middelbare school in Rome. Ze zijn nogal rebels, zetten zich af tegen de gevestigde orde en twee tienermeiden belandden zelfs in de prostitutie van de onderwereld.

Death By Magic

Dit is even andere koek als je Victor Mids gewend bent! In realityshow Death By Magic waagt illusionist en goochelaar Drummond Money-Coutts zich aan trucs en stunts waar andere magicians aan dood gingen. Niet voor tere zieltjes.

F Is For Family seizoen 3

De Murpy’s zijn terug in de derde reeks van animatiecomedy F Is For Family. De setting is klassiek: jaren ’70 Amerika, toen kids nog volop buitenspeelden, het bier rijkelijk vloeide en niets de band tussen een man en zijn tv kon verbreken. Met de stemmen van comedian Bill Burr (vader Frank) en actrice Laura Dern (moeder Sue).

Family Guy (seizoen 16)

De zestiende reeks Family Guy bleek een memorabel seizoen te zijn. Zo hoorden we voor het allerlaatst de stemmen van de inmiddels overleden legendes Adam West en Carrie Fisher. Ook tikt Family Guy dit seizoen de 300ste aflevering aan, getiteld Dog Bites Bear.

Films

A Christmas Prince: The Royal Wedding

Netflix pakt dit jaar flink uit met Kerstfilms en A Christmas Prince: The Royal Wedding is het vervolg op dé Kerstklapper van vorig jaar: A Christmas Prince. We pakken de draad een jaar later op en Richard en Amber zijn helemaal klaar om te trouwen, Harry en Meghan-stijl. Alleen: Ambers eenvoudige smaak matcht niet echt met het koninklijke protocol.

School of Rock

Ben jij na de mega populaire Queen-film Bohemian Rhapsody (dit is waarom het een te gekke film is) in de stemming voor meer muziekfilms? Netflix bracht deze week School of Rock weer terug. Een fijne klassieker met een meesterlijke Jack Black in de hoofdrol als rocker Dewey Finn. Na een zware periode (uit band én uit huis gezet) lukt het Dewey om op slinkse wijze wat bij te verdienen als invalleraar op een basisschool. Samen met zijn leerlingen vormt hij een superrockband.

Disney’s De Prinses en de Kikker

In de Disney-klassieker The Princess And The Frog, gebaseerd op het Grimm-sprookje De kikkerkoning, kust heldin Tiana de vervloekte kikker Naveen die beweert dat hij een prins is. Hij zou dan in een mens veranderen, maar in plaats daarvan transformeert Tiana óók in een kikker. Check ook hoe Tiana scoort op Superguide’s ranking van alle Disney-prinsessen: van vervelend tot vet awesome.

Popoz

Een nogal prettig gestoorde actiekomedie, gebaseerd op de gelijknamige Comedy Central-show. Met Huub Smit en Sergio Hasselbaink als politievrienden Ivo en Randy, die zich gedragen als de agenten uit Lethal Weapon en Beverly Hills Cop. Met een glansrol voor Pierre Bokma als oppercrimineel Mercator.

Into The Forest

Ellen Page en Evan Rachel Wood spelen in Into The Forest de angstige zusjes Nell en Eva. Ze vechten voor hun leven in een dodelijke, constant dreigende apocalyps, veroorzaakt door een mega-stroomstoring. En dan wonen ze ook nog in een huis in een oud, afgelegen bos meer dan veertig kilometer van de dichtstbijzijnde stad.

Leatherface

Horrorfans, opgelet: Netflix kwam afgelopen week met twee grote horrortitels op de proppen. De eerste: Leatherface, een angstaanjagende prequel op horrorklassieker The Texas Chainsaw Massacre uit 1974. We zien de geboorte van kettingzaagkiller Leatherface en komen er eindelijk achter hoe hij in een meedogenloze seriemoordenaar veranderde.

Escape Room

De tweede horrorhit van deze week is Escape Room uit 2017. We krijgen al snel SAW-flashbacks bij het zien van de trailer. Het verhaal is erg simpel: Tyler krijgt voor zijn verjaardag een escape room-sessie cadeau van zijn liefje Christen. Samen met een stel vrienden belandden ze in een escape room des doods en het leven van Christen staat opeens op het spel. Een dodelijke aftelklok, een paar intense puzzels en list en bedrog: succes Tyler!

Hacksaw Ridge

Een intense oorlogsfilm van Mel Gibson, met Andrew Garfield in de hoofdrol als Desmond Doss, een hospik die tijdens WO II het Amerikaanse leger wil dienen. Vanwege zijn geloof gebruikt Doss geen wapens. Hij verandert in het pispaaltje van de ploeg, maar ontpopt zich tijdens de slag om Okinawa als held. Hacksaw Ridge sleepte maar liefst twee Oscars binnen en is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

