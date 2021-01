Bij een burn-out denken we al snel aan iemand die overwerkt is. Terecht, want in veel gevallen gaat het daar ook om. Maar dat blijkt niet de énige burn-out te zijn die er bestaat. Er bestaan grofweg drie verschillende soorten burn-outs. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

Uit onderzoek blijkt dat er verschillende soorten burn-outs bestaan. Net als met verschillende soorten depressieve aandoeningen, vragen alle drie de types om een andere behandeling.

Overload burn-out

Dit is de burn-out die we ‘kennen’: de overload burn-out. Je bent overwerkt, vraagt teveel van jezelf en komt niet toe aan rust en ontspanning. Dan brand je op, want constant op je tenen lopen; daar is een mens niet voor gemaakt. Bij een overload burn-out zijn een aantal kenmerken dat je fouten gaat maken door vermoeidheid, dingen niet meer kunt onthouden of het overzicht van je werk helemaal kwijt raakt.

Under challenged burn-out

Deze vorm wordt ook wel de ‘bore-out’ genoemd. Het werk dat mensen die deze vorm van burn-out krijgen doen, biedt geen uitdaging en/of geen leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit maakt dat ze zich vervelen, hun passie voor hun werk helemaal kwijtraken en een soort van ‘opstandigheid’ tegen het werk creëren. Dat kan dan weer leiden tot de gevoelens die bij een burn-out horen.

Neglect burn-out

Hierbij voel je je ‘neglect’, dus: genegeerd en/of verwaarloosd op het werk. Je voelt alsof je het niet kan, alsof je niet kunt voldoen aan de eisen die door je werkgever gesteld worden. Het gekke hieraan is dat deze vorm van de burn-out door anderen verward wordt met ‘gebrek aan motivatie’, terwijl het vaak draait om onzekerheid en de lat te hoog leggen voor jezelf.

Herstel burn-out

De symptomen van een burn-out en het herstel ervan is voor iedereen anders en dus ook afhankelijk van het soort burn-out dat je hebt. Wat ze wel allemaal gemeen hebben met elkaar: je voelt je fysiek en mentaal uitgeput. Daar heb je eigenlijk altijd professionele hulp bij nodig. Neem dus contact op met je huisarts, die kan je het beste op weg helpen.

Bron: Healthycrew, Getty Images