Fans van ‘La Casa de Papel’ opgelet: deze Spaanse serie wordt jouw nieuwe favoriet

Zit je al weken, wat zeggen we maanden te wachten op het nieuwe seizoen van La Casa de Papel? Dan hebben we een goede vervanger voor je gevonden. De Spaanse serie Bitter Daisies is namelijk dé nieuwe hit op Netflix.

En nee, niet alleen omdat de serie in dezelfde prachtige taal is zien we gelijknissen. Ook dit verhaal draait namelijk om een bloedstollende zaak die opgelost moet worden. We volgen Rosa Vargas van de Spaanse Koninklijke Marechaussee die de vermissing van het meisje Marta moet zien op te lossen. Maar dan komen er steeds meer geheimen boven water…

Galicië

De serie speelt zich af in Galicië, een zelfstandige regio in Spanje. Je kunt meteen bingewatchen, want alle zes de afleveringen van O Sabor das Margaridas – zo heet-ie in het Spaans – staan nu al online. En nog beter: ze duren allemaal rond een uur. Ben je meteen even zoet. Benieuwd geworden? Bekijk hieronder de trailer.

Bron: Glamour | Beeld: Still