Vervelend bericht(je): is ook dit Love Island-koppel uit elkaar?

Met het nieuwe seizoen dat gisteren van start ging, zou je bijna vergeten dat er ook nog echt de liefde is gevonden in Love Island. Helaas bleken veel van die relaties maar van korte duur. Want ook dit koppel lijkt uit elkaar te zijn.

Lees ook:

Déze kandidaten gaan het avontuur aan in ‘Love Island NL’

Vorige week werd al bekend dat het over en uit was tussen Rowéna en Stenn, maar voor nog een stel zou de liefde bekoeld zijn. We hebben het over Ziggy en Victoria.

Love Island uit elkaar

Ja, Viggy (zo worden ze genoemd, we hebben het ook niet bedacht) lijkt niet meer een setje te zijn. En dat terwijl ze pasgeleden nog op romantische vakantie gingen en daar ook heel wat zoete plaatjes van deelden.

Verwijderen

Dat de twee klaar met elkaar zijn, blijkt wel uit al de verwijderde foto’s van hun Instagrampagina’s. Er is nog nauwelijks enig bewijs te vinden van hun liefde. Tel daarbij op dat ze elkaars namen uit hun biografie hebben verwijderd, en je weet dat dat tegenwoordig niet veel goeds betekent… Jammer!

Dit bericht bekijken op Instagram Happy Valentine’s Day babe😻 Een bericht gedeeld door Ziggy Martin (@ziggymartin_) op 14 Feb 2020 om 4:57 (PST)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Grazia | Beeld: RTL