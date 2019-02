Vervloek jij Valentijnsdag? Met deze 12 hilarische tweets kom ook jij je dag door

Wie op social media zit of de afgelopen weken z’n televisie aan heeft gehad, kan het niet gemist hebben: vandaag is het Valentijnsdag. Dat betekent ongevraagd een shitload aan rozen, spreuken, kaarsen en verliefde woorden op je timeline. Heb jij er hélemaal niks mee? Geen zorgen, je bent niet de enige.

Deze grappige (anti-)valentijnstweets slepen je de dag door.

Het hebben van een relatie op #Valentijnsdag is een beetje als het hebben van een penis. Het is prima om er eentje te hebben en er trots op te zijn. Dit betekent echter niet dat je hem ongevraagd aan iedereen hoeft te laten zien. — Jelmer Visser (@DieTukkerfries) February 14, 2019

Roses are red

Violets are blue

All Brexits are crap

Let’s stay in the EU#Valentine #ValentineDay #HappyValentinesDay — Mike Galsworthy (@mikegalsworthy) February 14, 2019

Plan B voor als je geen date hebt voor Valentijnsdag pic.twitter.com/KCwWcZPEV1 — CheckDezeGek (@ErikZwareShag) February 13, 2019

.@VSVerkeerskunde Help, wat moet ik dan doen in het geval van een slechte date met #valentijn #Valentines 😱? pic.twitter.com/kcww7NsaLx — Niels Timmermans (@timmermansniels) February 14, 2019

en dan op het kaartje bij de bloemen.

"Ja. Woont die hier?"

Heel even twijfel ik.

"Nee, sorry.. Dat is de vorige bewoner…" -Fijne #Valentines #Valentijnsdag lieve tweeps- — 🚀Marjolein van Panhuys✨ (@marjoleintjevp) February 14, 2019

Roses are red

Violets are blue

Anymore Valentine tweets

And I'll unfollow you #Valentines #VALENTINESDAY — james (@jamesasm) February 14, 2019

Gelukkig ook met Valentijnsdag wordt er aan me gedacht ☺️ pic.twitter.com/4ii7Y5zPoR — Sandra (@sandravogelaar) February 14, 2019

En nog even een Insta-bonusje:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.