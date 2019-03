Vervroegd kerstcadeau: de Netflix-film ‘A Christmas Prince’ krijgt nóg een deel

Okay, okay, het is nog lang geen kerst. Maar zo’n leuk cadeau kunnen we toch niet onuitgepakt onder de boom laten liggen? De ultiem cheesy film A Christmas Prince krijgt namelijk een derde deel!

Deze heerlijke romantische comedy is typisch een gevalletje you either love or hate it, maar voor de echte fans onder ons gaat het koninklijke avontuur nog even door. In de eerste film konden we zien hoe Amber voor een reportage Aldovia wordt gestuurd, maar uiteindelijk smoorverliefd wordt op prins Richard. In het tweede deel speelde Netflix slim in op de actualiteit – Meghan en Harry trouwden ook dat jaar – en Amber en haar prins op het witte paard gaven elkaar het ja-woord.

Royal baby

En surprise, surprise ook het derde deel lijkt uit het leven gegrepen. Er is namelijk een baby op komst! Goh, wie was er in Engeland nu ook alweer bijna uitgerekend van een royal baby? Geintje natuurlijk, we kunnen niet wachten op dit nieuwe deel. Wanneer deze lekkere romcom exact op Netflix staat is nog niet bekend, maar de film wordt rond de feestdagen verwacht.

Some personal news… pic.twitter.com/LXjzFc6U9D — See What’s Next (@seewhatsnext) 11 maart 2019

Bron: Cosmpolitan | Beeld: Netflix