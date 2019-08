Onze wens in vervulling: komt er een vervolg op Aladdin?

De remakes van Disney vliegen je om de oren. Momenteel draait The Lion King in de bioscoop, maar binnenkort kunnen we ook een live-action versie van De Kleine Zeemeermin verwachten. Een nieuwe variant van Aladdin was er natuurlijk al, maar er komt misschien een vervolg!

Tenminste, als we een van de makers mogen geloven. Maar het zal niet gaan om nóg een remake, maar juist om een whole new world (pun intended). Dan Lin verklaart: ‘Ik kan er nog niet veel over vertellen, maar we weten dat fans graag nog een Aladdin-film willen zien en we denken dat er nog veel verhalen te vertellen zijn.’

Heel anders

Het zal je dan ook absoluut niet doen denken aan alles wat je al gezien hebt van Aladdin. ‘Wat ik wel kan vertellen, is dat het anders wordt dan de eerste film. We gaan niet zomaar weer een remake maken’, sluit de maker af. Wat het precies gaat worden, zal Disney zeer waarschijnlijk al later deze maand bekendmaken. Gaat er in ieder geval al één van onze wensen in vervulling.

