Alleen als je durft: vervolg op ‘IT’ duurt drie uur

Vond je deel 1 van de film IT veel te snel voorbij gaan? Dan hebben de makers aan jou gedacht. De enge killerclown Pennywise is terug en zal drie uur lang jouw scherm terroriseren.

Wel moet je nog heel even wachten, want op 5 september zal waarschijnlijk pas hoofdstuk 2 van IT te zien zijn in de bioscoop. Maar als het dan eenmaal zover is… pak dan maar een grote bak popcorn en misschien de hand van je buurman of -vrouw. Want volgens een Twitter-gebruiker duurt de film niet één, niet twee, maar maar liefst drie (!) uur.

IT: Hoofdstuk 2

Hij schrijft op Twitter: ‘IT: Hoofdstuk 2 is bijna drie uur lang. Het is best goed, maar kan nog wat werk gebruiken – de eerste film is beter.’ Meer kan hij nog niet zeggen, omdat hij anders door Warner Bros. voor de rechter gesleept wordt. Of de kaskraker uiteindelijk ook echt zo lang gaat duren, is nog maar de vraag. De kans is groot dat er na deze eerste screening nog heel wat aangepast wordt.

IT: CHAPTER 2 is almost three hours long. Pretty good but it needs work – the first is better. And that’s all I’m saying lest WB sue me into an early grave. — ViewerAnon (@ViewerAnon) 13 februari 2019

Bron: LINDA.nl, Glamour | Beeld: GIPHY