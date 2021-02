Verwarring over foto van het Koningshuis: is dit wel onze koningin Máxima?

Afgelopen weekend was het feest. We vierden met zijn alle de dag van de liefde en alsof dat nog niet genoeg was konden we ook nog met z’n alle het ijs op! De nodige foto’s werden gedeeld op Social media, ook de Royals lieten van zich horen. Ze deelden een liefdevolle foto op Instagram. We moesten alleen wel even twee keer goed kijken of zij het wel écht waren. En de koningin? Die werd aangezien voor een andere BN’er.

Romantische foto Willem-Alexander en Máxima

Heel Nederland haalde afgelopen weekend de schaatsen uit het vet voor een rondje op natuurijs. Onze koning en koningin deden vrolijk mee, wat een romantisch moment opleverde. Willem-Alexander ging namelijk ruim twintig jaar na dato opnieuw op zijn knieën voor zijn grote liefde. Dat deed hij op dezelfde plek als toen: de bevroren vijver bij Huis ten Bosch.

Verwarring alom

Van het bijzondere tafereel werd een liefdevolle foto gedeeld op het officiële Instagramaccount van het Koninklijk Huis. Veel volgers benadrukken hoe leuk het is dat het volk mag meegenieten van momenten als deze, maar ook zorgt de post voor de nodige verwarring. Door de zonnebril van Máxima is volgens sommigen namelijk niet meteen te zien dat zij het is.

Máxima… of toch Olcay?

Volgens volgers van het account lijkt Máxima – opmerkelijk genoeg – verdacht veel op een andere BN’er. “Ik moest even drie keer kijken. Het lijken net Olcay Gulsen en Ruud de Wild”, luidt een van de vele reacties. “Is het gek als ik eerder Olcay Gulsen zie dan Máxima?”, vraagt iemand anders zich af. Olcay is overigens niet de enige bekende vrouw waarmee Máxima wordt vergeleken. “Ze lijkt net op Estelle Cruijff”, schrijft iemand.

Hoe dan?

De vergelijking is Olcay in elk geval niet ontgaan, zo blijkt uit haar Instagram Stories. “Mijn inbox stroomde over”, aldus de presentatrice. “Ik begrijp het niet. Hoe dan? Ik zie gewoon Wil en Max.”

