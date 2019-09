Vet haar in de ochtend? Dit kan weleens de reden zijn

Ook al heb je de vorige avond nog je haren gewassen, in de ochtend lijkt het alweer vet. Heel frustrerend, want je hebt niet voor niks je lokken een schrobbeurt gegeven. Maar hoe kan dit nu eigenlijk?

Grote kans dat je na je douchebeurt niet eerst nog in de weer bent geweest met een föhn. Onzin ook natuurlijk, denk je, want je moet het ’s ochtends dan tóch weer in model brengen. Toch zeggen experts niet voor niks dat je beter niet met nat haar in bed kan stappen.

Goed drogen

Het is namelijk wel degelijk van belang om je haar eerst goed te laten drogen voordat je naar dromenland gaat. En dan hebben we het vooral over de wortels. Als deze namelijk nog te nat zijn, kan dat zorgen voor vettig haar in de ochtend. Het zou dus niks te maken hebben met de soort shampoo of conditioner, maar puur met je vochtige lokken. Op tijd douchen dus maar en met natte haartjes op de bank net als vroeger. De nostalgie!

Bron: Grazia | Beeld: iStock