Victoria Beckham krijgt schoenen van Justin Bieber: ‘Ik ga nog liever dood’

Een gegeven paard mag je niet in de bek kijken, maar daar heeft Victoria Beckham geen boodschap aan. De vrouw die waarschijnlijk geboren is met stiletto’s aan haar voeten kreeg van Justin Bieber paarse Crocs cadeau. Het gaat om het gebaar, maar de kans is groot dat het schoeisel ongedragen zal verstoffen in haar walk-in closet.

Justin koos natuurlijk niet zomaar een paar Crocs voor de modeontwerper uit. Hij ontwierp zelf een paar namens zijn eigen kledingmerk Drews House in samenwerking met Crocs. De veredelde klompen zijn in beperkte oplage verkrijgbaar, maar ook dat laat Victoria koud. De schoenen dragen? ‘Ik ga nog liever dood.’

Scheelde niet veel

Op Instagram informeert de ex-Spice Girl wat haar volgers van het presentje vinden. Ze vraagt hen of zij vinden dat ze de Crocs aan moet trekken. Gelukkig kan Vicks altijd op haar volgers terugvallen: een krappe meerderheid stemde tot haar grote opluchting ‘nee’. ‘Dat scheelde niet veel.’

Tekst gaat verder onder afbeelding.

‘Het gaat om de gedachte’

Toch is ze ook heus wel dankbaar voor het cadeau. ‘Het is aardig van Justin dat hij me Crocs toestuurt. ‘Ik heb ze nog nooit gedragen. Het maakt me aan het lachen. Het gaat om de gedachte, toch?’ Laten we hopen dat Biebs er net zo hartelijk om kan lachen.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Brunopress