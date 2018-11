Victoria Beckham ‘niet gevraagd voor de Spice Girls reünie’

De Spice Girls slaan de handen ineen voor een reünie, maar niet allemaal. Victoria Beckham doet niet mee aan de komende tour. Sterker nog: ze is er niet eens voor gevraagd. De reden daarvoor is dt de andere dames er al vanuit gingen dat ze ‘nee’ zou zeggen.

In The Jonathan Ross Show, waar de dames te gast waren, vertelde Melanie ‘Sporty Spice’ Chisholm dat ze wel allemaal nog contact met elkaar hebben. ‘Ik heb Victoria onlangs nog gezien’, liet ze weten. ‘Ze maakt nog steeds deel uit van de Spice Girls, ze steunt ons en wij steunen haar. Maar het punt is bereikt waarop we haar niet meer hebben gevraagd. We hebben aangenomen dat ze niet meedoet.’

Te druk

Volgens Geri ‘Ginger Spice’ Halliwell was het meteen al duidelijk dat de vrouw van profvoetballer David Beckham er niet bij zou zijn. ‘Ze zegt al jaren dat ze het niet meer wil doen, dus dat weten we. Ze heeft het heel druk met haar modemerk en is verder gegaan.’ Toch hoopt Melanie ‘Scary Spice’ Brown dat Victoria zich ooit weer bij het kwartet voegt. ‘Ik blijf hoopvol. Ik hou van de Spice Girls en ik zou het geweldig vinden als we weer met zijn vijven optreden, maar ik ben ook gelukkig met z’n vieren.’

Volgend jaar staan de Spice Girls weer op het podium tijdens een tour door Engeland.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Linda | Beeld: