Eerst tekenden Meghan en Harry al een lucratieve deal met Netflix, nu hebben ook David en Victoria Beckham een dikke paraaf onder een contract van de streamingdienst gekrabbeld. Treden de Beckhams in de voetsporen van de Kardashians?

Het moge duidelijk zijn: beroemdheden met een grote schare fans kunnen veel geld verdienen bij streamingdiensten. Om de populairste aanbieder te blijven, zet Netflix hoog in om populaire celebs aan zich te binden. Naar verluidt krijgen David en Victoria Beckham zo’n 17,7 miljoen euro (£16 miljoen) voor een documentaire met exclusieve beelden van David, Victoria, Brooklyn, Romeo, Cruz en Harper.

Documentaire over David Beckham

Tabloid The Sun weet te melden dat de documentaire zich zal focussen op David en zijn leven, met nooit eerder vertoonde beelden van familiegebeurtenissen – zoals kerstvieringen en verjaardagen. Ook Victoria zal een groot onderdeel van de documentaire zijn. Denk aan nooit vertoonde beelden van hun eerste ontmoeting tot hun huidige relatie.

De documentaire van de Beckhams zoomt in op de hoogte- en dieptepunten van David’s carrière als voetballer, geïllustreerd met interviews van oud-collega voetballers van David. Ook de naam van James Corden wordt genoemd, dus wellicht komt dat pijnlijke moment van dat foeilelijke standbeeld ook aan bod…

Een overwinning voor Netflix

‘Dit is een echte coup voor Netflix. Het zal een heel andere kant van David laten zien. Een kant die het publiek maar zelden te zien krijgt’, vertelde een insider aan de krant. ‘David en zijn familie zijn allemaal enorme archiveerders. Ze documenteren met trots zijn carrière sinds hij een jongen was en leggen alles vast. Door de jaren heen hebben ze alle oude krantenknipsels, schoolgegevens en teamfoto’s bewaard. Onnodig om te zeggen dat David ongetwijfeld briljant zal overkomen terwijl kijkers Victoria’s snelle humor zullen zien.’

Wel moeten we nog even geduld hebben. De documentaire van de Beckhams zal pas in 2022 te zien zijn.