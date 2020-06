Victoria over deelname Love Island: ‘Het was best wel afzien af en toe’

In het tweede seizoen van Love Island zagen we hoe Victoria Vermeer een halfjaar geleden haar hart aan Ziggy verloor. Ze is nog altijd een samen met hem en maakt regelmatig vlogs op You-Tube. In een nieuwe video vertelt de blondine meer over haar Love Island-avontuur en onthult ze dat het echt niet altijd leuk was op de set.

Love Island was volgens Victoria een mooie ervaring, maar er waren volgens haar ook vervelende dingen die je als kijker niet zag.

Feestjes

De feestjes die we op televisie zien lijken altijd een droom, maar de vork zit toch anders in de steel. ‘Ik denk dat het leuker was geweest als er iets van alcohol in het spel was, maar het draait niet om drank en feesten’, vertelt ze. Volgens de blondine was alles gestaged. ‘De muziek ging heel eventjes aan en we kregen dan één drankje. Nadat de crew weg was, mochten we ook niet meer verder feesten. Het was daardoor best wel afzien af en toe.’

Weinig eten

Victoria vertelt ook dat er maar weinig te eten was in de villa. ‘Het was best wel afzien daar soms’, geeft ze toe. ‘Er was heel weinig te eten. Soms had ik niet eens een ontbijt’, vertelt de blondine. ‘Dat was ook best wel pittig. We kregen echt momenten van dan mag je eten en dan mag je een tussendoortje nemen. Of het moest echt buiten beeld.’

Enige koppel

Toch heeft het Love Island-avontuur Victoria veel opgeleverd. Ze heeft er haar grote liefde Ziggy leren kennen. De twee vormen het enige stel van het tweede seizoen dat nog steeds bij elkaar is.

