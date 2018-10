Victoria Koblenko deelt belangrijke boodschap over ouderschap

Het ouderschap is niet altijd even makkelijk. Als kersverse ouders heb je nog maar weinig tijd voor elkaar, wat niet iedere relatie veel goeds doet. Actrice Victoria Koblenko (37) vindt het daarom belangrijk om zo nu en dan quality time in te lassen met haar vriend Evgeniy Levchencko (40), en daar deelt ze graag foto’s van op Instagram. De reacties die de actrice daarop krijgt, zijn niet altijd even positief. Zo blijkt uit Victoria’s nieuwste Instagrampost, waarin ze een belangrijke boodschap heeft voor alle ouders.

De voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice deelde een foto van haar en Evgeniy op haar Instagram-account, na vele ‘bezorgde’ reacties van haar volgers over de opvoeding van hun zoon Kiy.

Lesje opvoeding

Zo vroeg een volger van de actrice of zij en Evgeniy wel nog wel genoeg tijd hebben voor hun kind. Als antwoord daarop plaatste Victoria een post met de volgende tekst: ‘Of we wel genoeg tijd hebben voor ons kind?’, aldus een bezorgde dame in m’n DM. We keken elkaar aan, probeerden ons te herinneren wanneer ons vorige romantische weekend samen was en kwamen na lang denken tot de conclusie dat het december 2016 was. Bijna twee jaar terug. Of we wel genoeg tijd hebben voor ons kind? Ik dacht dat alleen mensen die hun kinderen op hun social media posten ongevraagd les in opvoeding kregen.’

Ongevraagd advies

Victoria is ongevraagd advies over het opvoeden van haar zoon helemaal zat. Dat is ook de reden dat ze nauwelijks iets post over Kiy. ‘We posten bewust nauwelijks iets van onze zoon, maar zelfs zonder kind in beeld lukt ‘t sommige mensen om je een schuldgevoel aan te praten’, aldus Victoria. Ze pleit daarbij voor het inplannen van romantische weekenden. Dat doet ze op een sarcastische manier, waarbij ze de volgende vraag even wil peilen bij ‘haar eigen testpanel’: ‘hoe vaak mogen papa en mama per jaar samen een romantisch weekendje weg voordat men de kinderbescherming mag bellen?’ En die is raak.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Instagram | Beeld: ANP