Victoria Secret stopt definitief met shows

Ze stoppen ermee: de angels van Victoria Secret zijn niet langer. Victoria Secret stopt met het geven van haar shows. Het zou namelijk niet meer in de marketingstrategie passen van het merk.

En dat terwijl de show jarenlang het belangrijkste onderdeel was van het merk. Als je het kon schoppen tot een angel van Victoria Secret, had je het als model wel gemaakt. Want: Tyra Banks, Heidi Klum, Gisele Bündchen en niemand minder dan onze eigen Doutzen Kroes liepen door de jaren mee. Een lingerie-setje van het bekende merk prijkte ook lange tijd bij menig vrouw op het verlanglijstje voor kerst. Maar niet langer. Victoria Secret is van het voetstuk gevallen.

Schandalig

Het merk zet al lang niet meer om wat het ooit deed. De consument kiest namelijk liever voor lingerie van goedkopere merken of ondergoed dat is ontworpen door een beroemdheid. Maar liefst 53 winkels in Amerika gaan sluiten. Mogelijk heeft dit ook te maken met eigenaar Leslie Wexner die eerder in het nieuws kwam. Wexner zou zijn maat Jeffrey Epstein meisjes hebben toegespeeld die voor Victoria Secret werkten of dat graag zouden willen.

Even nadenken

Daarnaast zou Ed Razek, verantwoordelijk voor de marketing, hebben gezegd dat er geen plek is voor transgenders en plussize-modellen in de shows, wat het merk ook geen goed deed. Maar dat Victoria Secret stopt met het geven van de fashionshows, wil niet zeggen dat ze verslagen zijn. Het lingeriemerk zegt zich nu op een andere marketingstrategie te gaan bezinnen.

Lees ook: Topmodellen ondertekenen petitie Victoria’s Secret tegen seksuele intimidatie