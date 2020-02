Dat er meerdere dingen binnen Victoria’s Secret niet deugen is inmiddels niet zo secret meer. Zo wilden ze niet met de tijd mee op het vlak van inclusiviteit en nu doen ook de Victoria’s Secret-modellen een boekje open over het wangedrag van Chief Marketing Officer Ed Razek.

Lees ook:

Victoria’s Secret stopt definitief met shows

In een interview met New York Times vertellen ze dat deze invloedrijke man hun jarenlang seksueel geïntimideerd en vernederd zou hebben. Deze Ed Razek, verantwoordelijk voor de marketing, zou ook al eerder hebben gezegd dat er geen plek is voor transgenders en plussize-modellen in de shows, wat het merk ook geen goed deed.

Victoria’s Secret-modellen

Nu volgens de geruchten CEO Leslie Wexner zou gaan aftreden, wordt de bierput omtrent hem en Razek geopend. Wel dertig modellen en medewerkers vertellen over hoe deze machtige mannen binnen de organisatie jarenlang zijn weggekomen met een machtsstructuur waarbij intimidatie en vernedering de norm was. Niet alleen heeft Ed meerdere malen geprobeerd modellen te zoenen, ook wilde hij ze op schoot hebben zitten en in 2018 greep hij een model bij haar kruis tijdens een fitting. Ook Bella Hadid zou ongepaste opmerkingen naar haar hoofd geslingerd hebben gekregen, zo claimen drie getuigen. Want of een broekje wel of niet bedekkend genoeg was voor op de catwalk, vond Razek niet zo’n issue. ‘Vergeet dat broekje, laat haar met haar perfecte tieten over de catwalk gaan’, was zijn uitspraak destijds.

Bekend gedrag

Voor de mensen binnen de organisatie is dit gedrag al jarenlang bekend, maar werd het geheim gehouden voor het grote publiek. Afgelopen zomer al werden namelijk wel 12 klachten over seksuele toespelingen, ongepaste vragen en handtastelijkheid ingediend bij de HR-afdeling. Maar daar hield zijn wangedrag niet op. Razek zou modellen hebben getreiterd om minder te eten, met als gevolg dat model Crowe Taylor in huilen uitbarstte omdat ze pasta en brood nuttigde. Ook zij diende destijds (we spreken hier over 2015) een klacht in bij HR, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Ze besloot uiteindelijk zelf op te stappen.

Etentje

En of nog niet genoeg is, blijkt Razek ook nog eens modellen om hun telefoonnummers te vragen. Dat allemaal terwijl deze dames voor hem in lingerie stonden. Twee van hen kregen ook een uitnodiging om met hem wat te gaan eten, waaronder Andi Muise in 2007. Ze was op dat moment twee jaar in dienst bij Victoria’s Secret en Razek haar wilde trakteren op een diner. In eerste instantie zocht Muise hier niks achter, maar zag het als een professionele kans. De CMO probeerde haar vervolgens op weg naar het restaurant te zoenen, waarop ze hem afwees. Maar hij nam geen genoegen met ‘nee’. Razek bleef mails sturen waarin hij zelfs het verbazingwekkende idee het om naar een tropisch eiland te verhuizen. Want: ‘I need someplace sexy to take you!’ Andi ging uiteraard niet in op dit aanbod en werd vervolgens niet geboekt voor de aanstaande show.

Band met Epstein

Maar het seksuele misbruik binnen de organisatie wordt al veel langer genegeerd. CEO Wexner is namelijk ook absoluut geen lieverdje. Hij onderhield warme banden met niemand minder Jeffrey Epstein én hield hem jarenlang de hand boven het hoofd. Epstein beweerde vervolgens weer dat hij voor Victoria’s Secret werkte om zo modellen op auditie te laten komen en misbruikte hierbij minstens twee vrouwen. Een anonieme getuige vertelde hierover tijdens de zaak: ‘Ik had al mijn spaargeld uitgegeven aan Victoria’s Secret-lingerie voor mijn auditie. In plaats daarvan voelde het als een auditie voor prostitutie. Het was een hel.’ Hoewel Wexner op de hoogte was van dit wangedrag, bleef hij goed bevriend met Epstein. Dat nu Victoria’s Secret-modellen hun verhaal vertellen zal waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg zijn…

Bron: Glamour | Beeld: Getty Images