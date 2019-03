Weer 50 winkels gesloten: Victoria’s Secret blijft hopeloos hangen in ouderwets clichébeeld

Victoria’s Secret weet altijd de populairste modellen en artiesten te boeken voor de over the top modeshows. Toch lijkt het merk de ogen dicht te hebben gehouden voor de nieuwste trends op het gebied van lingerie. Na een teleurstellend rapport van het moederbedrijf L Brands moet Victoria’s Secret namelijk weer tientallen winkels sluiten.

Het nieuws komt niet uit de lucht vallen: Victoria’s Secret ziet de omzet al langer teruglopen. L Brands, het moederbedrijf van Victoria’s Secret besloot vorig jaar nog om 20 filialen te sluiten en nu is dat al opgelopen naar 35. CEO Stuart Burgdoerfer maakte bekend dat de kwartaalcijfers opnieuw bijzonder slecht waren. De omzet van het lingeriemerk blijft jaar na jaar dalen.

Vrouw als lustobject

Het merk heeft de afgelopen tijd sympathie verloren van het winkelend publiek door advertenties waarin vrouwen teveel als lustobjecten werden neergezet, wat niet meer aansluit bij het #MeToo-tijdperk, en de extravagante shows worden als racistisch bestempeld. Mode zou een afspiegeling van de tijd moeten zijn, dan is het toch jammer dat Victoria’s Secret altijd haar eigen cliché blijft herhalen; kusjes geven in de camera, beetje pleasend kijken, enorme vleugels, fantasy bras, glitters en veren all over the place.

Verandering

Je zou denken dat Victoria’s Secret hierdoor inziet dat het tijd is voor wat verandering, maar nee. Ed Razek, marketingbaas van L Brands liet vorig jaar nog tegenover Vogue weten dat het merk niet van plan was om een transvrouw op de catwalk te zetten. Of om te werken met ‘plussize-models’. Dat paste simpelweg niet binnen de ‘fantasie’ die het merk wil neerzetten. Laten we hopen dat ze tot inzicht komen, voordat het definitief te laat is.

