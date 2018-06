Zonnen, cocktails drinken en af en toe de laatste roddels bespreken tijdens een kampvuursessie. Presentator zijn van Temptation Island VIPS lijkt ons zo slecht nog niet. Maar is het echt zo’n droombaan of was het zwoegen voor Yolanthe en Kaj, daar in Mexico?

Presentatoren Yolanthe Sneijder-Cabau en Kaj Gorgels vertellen aan VIVA of ze in het tropische Mexico echt zo’n luizenleventje hadden als we dachten.

Video: Sanne Bakker & Marloes Erkelens | Interview: Jessica Sindelka