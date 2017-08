VIDEO: De teaser van de ‘Love actually’-sequel is uit!

Sinds bekend is dat er een vervolg op ‘Love actually’ komt, wachten we met smart. Nu is de eerste teaser trailer van de mini-sequel gelanceerd!

In de teaser zien we dat Andrew Lincoln (inderdaad: Mark in de film) nog steeds graag zijn gevoelens uit door middel van borden.

Red Nose Day

Het vervolg op ‘Love actually’ is gemaakt ter ere van Red Nose Day, die op 24 maart plaatsvindt in Groot-Britannië. Hij wordt die dag ook uitgezonden op BBC One. Red Nose Day is de belangrijkste inzamelingsactie van Comic Relief, een Britse charity-instelling, en er worden – zoals de naam al doet vermoeden – rode clownsneuzen gedragen.