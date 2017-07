VIDEO: Mariah Carey gaat weer viral met opvallend optreden

Haar optreden tijdens Oud en Nieuw op Times Square zijn we nog maar nauwelijks vergeten of Mariah Carey doet de gemoederen weer oplaaien met een, ehm, opvallende performance.

Beeld Instagram

Dat de zangeres nog steeds volle zalen trekt blijkt wel uit de video van haar optreden in Las Vegas die nu is opgedoken. De achtergronddansers stellen de show, in tegenstelling tot de popdiva zelf.

Terwijl Mariah het nummer ‘Honey’ uitvoert ontbreekt het op z’n zachtst gezegd aan de choreografie. De dansers doen hun ding, maar Mariah lijkt er minder zin in te hebben…

Ook op Twitter gaat het (verrassing) flink los:

Its time to retire pic.twitter.com/PggxyFCPtW — 🖤💸S I M O N E💸🖤 (@Willow_Crown_) July 17, 2017

Een flashback naar haar NYE performance