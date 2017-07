ZIEN: model Miranda Kerr showt haar prachtige trouwjurk

Afgelopen mei trad het Australische topmodel Miranda Kerr voor de tweede keer in het huwelijksbootje, ditmaal met Snapchat-oprichter Evan Spiegel. En nu kunnen we éindelijk zien hoe ze er uitzag op haar grote dag (spoiler: mooi!).

De bruiloft vond plaats in de achtertuin van hun huis in Brentwood, Californië. Met zo’n vijftig gasten was het een bescheiden bruiloft, maar de customized Dior jurk maakt hier verandering in. Vogue geeft ons een kijkje tijdens de ‘fitting’ met Dior’s Maria Grazia Chiuri.

De jurk, die speciaal voor Miranda is ontworpen, is geïnspireerd op de trouwjurk van Grace Kelly. Miranda vertelt in de video dat haar kledingstijl door de jaren heen volwassener geworden is, een klassieke jurk past dan ook perfect bij deze gelegenheid.

Ex Orlando Bloom zal zich wel even achter de oren krabben bij het zien van de beelden. Wij wensen Miranda en Evan alle geluk van de wereld toe. Net als onszelf. In zo’n jurk. Ooit.

✨❤️✨ A post shared by Miranda (@mirandakerr) on Jul 16, 2017 at 10:34pm PDT