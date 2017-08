VIDEO: De preview van de Game of Thrones finale

There’s only one war that matters, and it’s here. Of nou ja, in ieder geval aanstaande maandag want dan is de allerlaatste aflevering van Game of Thrones seizoen 7 te zien. Wij geven je een voorproefje.

Het zit er al weer bijna op voor de GOT fans, want volgende week wordt alweer de laatste aflevering uitgezonden van het bloedstollende zevende seizoen. Blijft de strijd om de zeven koninkrijken nog het belangrijkst? Of zullen ze nu dan eindelijk samenwerken tegen de beruchte Night King en zijn Army of the Dead?