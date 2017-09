VIDEO: Sexy blikken en drama in de trailer van Fifty Shades Freed

In 2018 komt de Fifty Shades-trilogie ten einde met de laatste film: Fifty Shades Freed. Vandaag is de trailer van die film gelanceerd.

Universal Pictures heeft de eerste officiële teaser van de erotische thriller online gezet.

Donker randje

Op de beelden is te zien dat Christian Grey (Jamie Dornan) en Anastasia (Dakota Johnson) in het huwelijksbootje stappen en op een romantische huwelijksreis gaan. De ondertitel van de film luidt dan ook ‘Mrs. Grey will see you now…’ . Maar het is niet alleen romantiek dat we zien. Zo wordt Anastasia achtervolgd en krijgt ze een mes op haar keel. Dat belooft wat.

Fifty Shades Freed is vanaf Valentijnsdag in de bioscopen te zien.

