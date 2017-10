VIDEO: Liefde, seks & Soof 2.0: Pijnlijke mail & Tinder-experiment

Sofie Rozendaal (30) is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. Vorig jaar maakte ze de serie Liefde, seks & Soof, over haar liefdesleven als 29-jarige single. Het tweede seizoen – Liefde, seks & Soof 2.0 – kan je nu op VIVA.nl bekijken.

In deze aflevering spreekt Sofie af met Ivana en praten ze over de issues waar ze vaak tegenaan lopen met mannen. Ook komt een van Sofie’s exen ter sprake, die uit het niets een e-mail stuurde. Sofie is daardoor van slag en Ivana laat haar ongezouten mening horen. Tot slot komt Sofie op het idee om te starten met een Tinder-experiment.