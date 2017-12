VIDEO: De superspannende trailer van het zevende seizoen van Homeland is uit

Wacht je net als wij met smart op het zevende seizoen van Homeland, dat over twee maanden uitkomt? Om je alvast lekker te maken, is de trailer vrijgegeven. En die beelden beloven veel goeds voor het nieuwe seizoen.

In seizoen 7 trekt Carrie Mathison (Claire Danes) in bij haar zus Maggy (Amy Hargreaves) in Washington. Naast Danes en Hargreaves hebebn ook Elizabeth Marvel, Mandy Patinkin, Maury Sterling en Jake Weber weer een rol in de hitserie. Nieuwe gezichten zijn Costa Ronin en Morgan Spector.

De eerste aflevering van seizoen 7 wordt op 11 februari in de VS uitgezonden. Wanneer wij ‘m in Nederland kunnen zien, is nog niet duidelijk.

Beeld ANP