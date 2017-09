VIDEO: De megaspannende trailer van seizoen 2 van Riverdale is er

Met nog een kleine maand te gaan, is het natuurlijk hoog tijd om ons lekker te maken voor het tweede seizoen van Riverdale. En dat lukt aardig, met de nieuwe trailer die woensdagavond werd vrijgegeven.

Op de beelden zien we Fred in het ziekenhuis, Archie met bebloede handen, Veronica in een trouwjurk én we zien Archie en Veronice tijdens een stomende douchescène… Dat belooft wat.

Eerder werd al duidelijk dat er in dit seizoen nieuwe personages naar het dorp Riverdale zullen komen. Toni Topaz (Vanessa Morgan) neemt Jughead mee in de wereld van de Southside Serpents, wat zijn relatie met Betty geen goed doet. Naast Veronica’s vader Hiram Lodge, komt ook haar ex Nick St. Clair haar opzoeken in Riverdale.

Het tweede seizoen van Riverdale is vanaf 12 oktober te zien op Netflix.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.