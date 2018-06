VIDEO: Waarom Kaj wél en Yolanthe niét mee zou doen aan Temptation Island VIPS

We zijn los! Het Temptation-seizoen is afgelopen donderdag van start gegaan met – lucky us – niet één maar twéé afleveringen op Videoland. Dat betekent dat we weer volop kunnen smullen van sappige roddels, foute versiertrucs en vunzige spelletjes.

Terwijl de deelnemers zich vol overgave op het verleidingsspel storten, bevinden presentatoren Kaj en Yolanthe zich op een afstandje in hun eigen resort. Prima verdeling, of zouden ze zelf ook wel een potje Temptation durven spelen? Ze vertellen het in de onderstaande video.

Elke donderdag verschijnt een nieuwe aflevering van Temptation Island VIPS op Videoland.

Video: Sanne Bakker & Marloes Erkelens | Interview: Jessica Sindelka