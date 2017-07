VIDEO: Wegdromen bij (de jarige) Michiel Huisman

Yes, het is weer zover: Game of Thrones is begonnen! En een dag later viert Nederlands trots Michiel Huisman zijn 36ste verjaardag. Hoog tijd voor wat bewegend beeld van onze favoriete hunk.

Michiel Huisman is onze Nederlandse trots in Hollywood. Een aantal jaar geleden maakt hij de dappere stap om het als acteur in het filmmekka van de wereld te proberen. En niet zonder succes.

❤️ A post shared by Michiel Huisman (@michielhuisman) on Feb 14, 2017 at 6:58am PST

Nu hij door hard werken inmiddels de status van superster heeft bereikt, kan de wereld niet meer om hem heen… Ook de Amerikaanse talkshows niet.

Vandaag viert Michiel zijn verjaardag waarschijnlijk met zijn vrouw, actrice Tara Elders, en 10-jarige dochter Hazel Judith Huisman. Wij wensen ‘m een fijne verjaardag, en kunnen niet wachten om nog veel meer van Michiel te zien in de toekomst.

