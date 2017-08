VIDEO: Zo zou Lady Di er nu uit hebben gezien als ze nog leefde

Dat het vandaag twintig jaar geleden is dat Diana Spencer – ook wel bekend als Lady Di – is overleden, zal je vast niet ontgaan zijn. De kranten en het internet staan er vol mee, en ook op televisie is de afgelopen weken veel te zien geweest over de prinses.

Als Diana nog had geleefd, zou ze op dit moment 56 zijn geweest. Benieuwd naar hoe ze er in 2017 uit zou hebben gezien? Waarschijnlijk nog net zo prachtig als altijd. Portrettekenaar Pieter van den Broek waagde de gok en tekende haar. Het eindresultaat zie je in de video hierboven.

Pieter van den Broek was niet de enige die het probeerde. Ook deze Britse website deed een poging.

Beeld ANP