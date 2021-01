De afgelopen tijd stond acteur Ferry Doedens nogal vaak in de schijnwerpers. De 30-jarige hunk bevestigde na zijn ontslag bij ‘GTST’, voor geld naaktbeelden van zichzelf te verspreiden op het platform OnlyFans en brak daardoor met zijn management. De streamingdienst Videoland heeft vandaag bekend gemaakt een documentaire over OnlyFans te maken.

Bewogen maanden

Dat het de afgelopen tijd nogal een heftige periode voor Ferry Doedens was, is vast geen nieuws. Afgelopen dinsdag schoof hij aan bij ‘Jinek’ om te praten over de bewogen maanden die hij achter de rug heeft. Ondanks alle nare reacties die hij heeft gekregen, zit hij er echter wel warmpjes bij deze winter. Hij zegt immers soms zelfs 30.000 euro per maand te verdienen met met het publiceren van naaktfoto’s en -video’s op het platform OnlyFans.

Gevallen

Eerder deze week bracht Ferry ook een single uit over de roerige tijd waarin hij zich begeeft, Gevallen. De ex-soapster voelde zich verloren en geeft toe dat hij hard is gevallen. Maar hij wil niet bij de pakken neer zitten. “Ik wil een positieve wending aan het verhaal geven. Er is zoveel gezegd en gedaan, maar ik wil laten zien dat ik méér ben dan OnlyFans.”

Documentaire OnlyFans

Zeker in Nederland heeft Ferry voor heel wat opschudding gezorgd rondom OnlyFans. Het platform is een heel stuk bekender geworden. Opvallend is dan ook dat de streamingdienst Videoland na al deze ophef besloot een documentaire te maken over de site.

Sterren

Er zijn mensen genoeg te vinden op OnlyFans, velen abonneren zich alleen, maar er zijn er ook heel wat die zélf video’s en foto’s posten. Ook verschillende sterren, onder wie Ferry Doedens, zijn actief op de site, maar veel spannende content is er dan weer niet te zien. Het is nog niet bekend gemaakt wie er gevolgd worden in de documentaire van Videoland. Net als dat er ook nog niet duidelijk is vanaf wanneer deze dan te zien zou zijn.

