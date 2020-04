Videoland heeft al flink wat interessante en verslavend spannende dramaseries op z’n naam staan en daar komt binnenkort een nieuwe reeks bij. De Nederlandse streamingsdienst heeft dinsdag aangekondigd een serie te maken over de bizarre en veelbesproken Ruinerwold-zaak.

Ruinerwold-serie

De zaak hield ons land én het wereldnieuws afgelopen najaar volledig in z’n greep en wordt nog steeds omgeven door mysteries en vragen. De nieuwe serie wordt geïnspireerd op het gezin dat jarenlang onder de radar bleef in de boerderij in het Drentse dorp.

Sektarische praktijken

Met de productie wil Videoland “verhalen van eigen bodem vertellen die ons land van een andere kant laten zien”, zoals ook Mocro Maffia en Judas. “Verhalen zoals Ruinerwold zijn vaak een ver-van-je-bedshow”, zegt Antoinette Beumer, hoofd drama bij Videoland. “Wat er in Ruinerwold is gebeurd, heeft heel Nederland in zijn greep gehouden. Dat dit soort sektarische praktijken ook in onze eigen achtertuin te vinden zijn, had niemand voor mogelijk gehouden.”

Bizarre zaak aan het licht

Gerrit Jan van D. wordt verdacht van het jarenlang vasthouden van zes van zijn inmiddels volwassen kinderen in een boerderij in Ruinerwold. Van D. en zijn zes jongste kinderen zijn in 2010 naar de boerderij verhuisd. Zij werden in oktober 2019 ontdekt toen één van de kinderen, de oudste zoon, verward in een café in het dorp opdook. In de jaren voor de verhuizing zijn de drie oudste kinderen de situatie al ontvlucht. De moeder van de kinderen is in 2004 overleden.

Corona-geduld

Hoe de serie er precies uit zal komen te zien, is nog niet duidelijk. Ook zal het nog wel even duren voordat we kunnen gaan bingen, want momenteel kunnen door de uitbraak van het coronavirus geen opnames plaatsvinden. Tot die tijd komen er gelukkig nog fijne andere nieuwe series uit, zoals dit nieuwe pareltje op Netflix, van de makers van ‘La Casa de Papel’.

Documentaire

Eerder werd al bekend dat documentairemaakster Jessica Villerius bezig is met een docu over het ‘spookgezin van Ruinerwold’. Jessica werd benaderd door de vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D. Ook van de documentaire is nog niet bekend wanneer deze te zien zal zijn.

