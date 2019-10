Met nog maar 2,5 maand (ja, echt!) op de teller, begint de wereld weer in kerstsfeer te komen. De kerstballen liggen weer in de winkels, flyers worden gevuld met cadeaus en ook de eerste kerstfilms en -series wordt aangekondigd.

Werden we gisteren nog door Netflix verblijd met de trailer van de zoetsappige kerstfilm Klaus, vandaag is het aan Videoland om een kerstaankondiging te brengen. De streamingdienst komt met een vijfdelige serie die compleet in het teken staat van the most wonderful time of the year.

A-acteurs

De nieuwe parel van Videoland krijgt de naam Kerst bij Koosje. De streamingdienst heeft hiervoor niet de minste BN’ers weten te strikken. Zo worden de hoofdrollen vertolkt door Katja Schuurman, Eva van de Wijdeven, Benja Bruijning en Tim Haars. Ook Peter Blok en Rutger Messerschmidt zijn in de serie te zien.

Het is niet de eerste keer dat Videoland met een kerstserie aankomt. Vorig jaar introduceerde de streamingdienst met Kerst met De Kuijpers voor het eerst een eigen kerstserie.

Smelten tijdens de opnames

Volgens Katja Schuurman is Kerst bij Koosje is volgens Katja een ‘fijne feelgoodserie boordevol humor’. ‘We hebben onwijs veel lol gehad tijdens het draaien, al was het af en toe wel pittig,’ vertelt de actrice aan BuzzE. ‘Buiten was het namelijk 25 graden en we hadden dikke truien en winterjassen aan. We zijn meerdere keren gesmolten op de set.’

Verhaal

Katja speelt de rol van Klaas die, samen met haar dochter, vlak voor de feestdagen plotseling komt opdagen voor het jaarlijkse kerstfeest in hotel Koosje, dat opgericht is door haar overleden moeder. Het hotel wordt inmiddels gerund door Koosjes andere dochter Merel (Eva van de Wijdeven).

‘Klaas ziet dat Merel het allemaal niet zo onder controle heeft, zeker als er ineens een belangrijke hotelrecensent langskomt en er nieuwe liefde in de lucht hangt. Daar ontstaan natuurlijk de nodige spanningen,’ aldus Katja. ‘Of het ook goed afloopt zeg ik niet, maar het is natuurlijk wel kerst.’

Kerst bij Koosje is vanaf 8 november te zien op Videoland.