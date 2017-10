Vier het mee: Disney’s The Lion King bestaat 1 jaar

Disney’s The Lion King bestaat 1 jaar! Met ruim 80 miljoen bezoekers wereldwijd, 70 internationale awards en 27 producties over de hele wereld, is het een van de populairste musicals ooit. En deze geweldige productie is terug in het Circustheater in Scheveningen, een van Nederlands mooiste theaters.

Het verhaal van The Lion King

Afrika ontwaakt. Tegen een vuurrode ochtendzon verzamelen zich alle dieren om het pasgeboren leeuwenwelpje Simba te verwelkomen. Een nieuw leven, een nieuwe koning is geboren. Maar alle rust wordt wreed verstoord als zijn oom Scar door dodelijk verraad de macht grijpt. Simba vlucht de jungle in en beleeft daar volop avonturen met zijn nieuwe vrienden Timon en Pumbaa, om uiteindelijk als volwassen leeuw terug te keren naar huis en zijn rechtmatige plaats op de troon op te eisen.

