Vijf #metoo films die je gezien wil hebben

Het coronavirus beheerst momenteel de krantenkoppen, social media en vooruit, ook ons leven. Daarom zouden we bijna dat andere grote thema vergeten: #metoo. Met de veroordeling van Harvey Weinstein lijkt het systeem van machtige mannen omringd door stilzwijgers en wegkijkers voorgoed doorbroken. Deze vijf #metoo films dragen daar aan bij.

Eerder deze maand werd Harvey Weinstein veroordeeld door 23 jaar celstraf voor aanranding en verkrachting. Inmiddels is hij overgeplaatst van de gevangenis op Rikers Island naar de Downstate Correctional Facility in Fishkill in de staat New York. Daar verblijft hij tijdelijk tot hij te horen krijgt in welke gevangenis hij zijn celstraf van 23 jaar gaat uitzitten. Hoogstwaarschijnlijk gaat Weinstein in hoger beroep.

Niet alle #metoo films gaan over Harvey Weinstein, wel gaan ze allemaal over machtige mannen die hun sterke positie, hun zwakkere slachtoffers en hun geld hebben misbruikt.

Vijf #metoo films

The Clinton Affair

Lang voordat het verhaal over Harvey Weinstein naar buiten kwam, was er het verhaal over Bill Clinton en Monica Lewinsky. De Monica Lewinsky-affaire was een van de grootste schandalen van de jaren 90. Toen kwam namelijk naar buiten dat de 22-jarige Monica – destijds werkzaam als stagiaire in het Witte Huis – een affaire had met president Bill Clinton. Als een leeuwin zou ze zich met grijpgrage handjes op de president hebben gestort. Althans, dat is hoe het team van Clinton haar afschilderde in de media.

Pas vorig jaar zomer vond Monica Lewinsky de moed, de kracht en bovendien de draagkracht om háár versie van het hele gebeuren te vertellen. Ze maakte de documentaire The Clinton Affair, waarbij niet langer de nadruk ligt op háár naam, maar op de naam van die o zo machtige man die haar als zondebok neerzette. The Clinton Affair geeft een goed beeld van Clinton’s machtige positie en diens misbruik daarvan.

The Clinton Affair is te bekijken via NPOstart.

Bombshell

Fast forward naar dit jaar, waarin Bombshell in de bioscoop verscheen. De film is gebaseerd op het #metoo-schandaal rond Roger Ailes, de ‘mastermind’ achter Fox News, die in 2016 werd aangeklaagd voor seksuele intimidatie op de werkvloer. Deze film kun je beschouwen als de eerste Hollywood-productie in de categorie #metoo films. Glansrollen zijn weggelegd voor Charlize Theron, Nicole Kidman en Margot Robbie.

In 2016 beschuldigde Fox-presentatrice Gretchen Carlson als eerste haar baas, Roger Ailes, van seksuele intimidatie. Uiteindelijk volgden nog 22 andere vrouwen die schetsten hoe Ailes hen systematisch manipuleerde. Hoe Ailes vunzige opmerkingen tegen ze had gemaakt en hoe hij vroeg om seksuele handelingen. Weigerden de vrouwen? Dan zat Ailes hun carrière dwars. Het leidde uiteindelijk tot het ontslag van de inmiddels overleden topman van de ultra-conservatieve nieuwszender.

Bombshell is te bekijken via Amazone Prime.

The Assistant

Als je de felbegeerde assistente van een machtige, arrogante, grove filmbaas bent en je hebt het idee dat er achter de gesloten kantoordeur dingen gebeuren die niet helemaal in de haak zijn, zou je dan je mond open trekken? Of doe je alsof je neus bloedt, en focus je je louter op je werk? Wat als je onbedoeld een schakel bent, van dat systeem rondom zo’n machtige man? Wat als je behoort tot afdekkers, stilzwijgers, en wegkijkers?

In The Assistant volgen we Jane, die assistent is van een luidruchtige filmbaas. Langzaamaan begint ze door te krijgen dat ze het machtsmisbruik van haar baas mede faciliteert. Ze probeert het gedrag aan te kaarten bij de vertrouwenspersoon, maar wordt ook daarin tegengewerkt. Actrice Julia Garner (Jane), die je zou kunnen kennen van Ozark en Dirty John maakte grote indruk met deze rol.

The Assistant is in Nederland nog niet te bekijken via een streamingdienst.

Untouchable Harvey Weinstein

Voor als je geen zin of tijd hebt om het boek She Said of Catch and Kill te lezen. Dan geeft deze documentaire een goed inzicht in hoe Harvey Weinstein zo lang zijn gang heeft kunnen gaan. De documentaire laat zien hoe Harvey samen met zijn broer Rob hun imperium Miramax uit de grond stampt. En hoe hij heen reputatie als briljante en onafhankelijke filmproducent opbouwt. En vooral: hoe ‘Hollywood’ – het systeem van entertainment, geld en eindeloze mogelijkheden – hem geen strobreed in de weg legt. Harvey Weinstein was – zelfbenoemd – the sheriff in town.

Niet alleen krijgt de kijker in deze #metoo film een binnenkijker in Harvey als marketinggenie, ook wordt zijn val geschetst aan de hand van getuigenissen. Sommige slachtoffers doen voor de camera hun verhaal, waarbij duidelijk zichtbaar is hoeveel moeite het ze kost: ze hebben decennialang gezwegen.

Untouchable Harvey Weinstein is te bekijken via NPO Start.

The Morning Show

Bij The Morning Show snijdt het #metoo-mes aan twee kanten. Ten eerste omdat de serie is geproduceerd door Reese Witherspoon en Jennifer Aniston, die hiermee het heft om zelf films en televisieseries te produceren, in handen nemen. Dat heeft een groot voordeel: geen mannen meer waarmee ze rekening moeten houden. En dus hebben Witherspoon en Aniston volledige zeggenschap over de onderwerpen, thematiek, salaris en rolverdeling (samen vertolken ze dan ook de hoofdrollen). Ten tweede omdat #metoo een van de verhaallijnen van de serie is.

De serie speelt zich af op de burelen van een Amerikaans televisiestation waar de betrokken hoofdpersonages meewerken aan een ontbijtshow. De serie begint tamelijk hysterisch en hectisch als blijkt dat de mannelijke ervaren presentator Mitch Kessler (Steve Carell) van #MeToo wordt beticht en met onmiddellijke ingang het veld moet ruimen. Zijn vrouwelijke copresentator Alex Levy (Jennifer Aniston) blijft geschokt achter en moet voor de camera puin ruimen.

The Morning Show is te bekijken via Apple+.