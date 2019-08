Na bijna twee jaar wachten wordt het geduld van fans van de hitserie ‘Peaky Blinders’ eindelijk beloond. De eerste aflevering van het vijfde seizoen was gisteren te zien bij BBC One. En nog leuker nieuws: de startdatum van ‘Peaky Blinders’ op Netflix is inmiddels ook bekend!

En de fans blijken de serie niet te zijn vergeten: in totaal zaten 3,7 miljoen mensen klaar voor het nieuwe seizoen. Het vierde seizoen werd in 2017 door gemiddeld 3,3 miljoen kijkers gevolgd. Het was daarmee het best bekeken seizoen tot nu toe.

Oktober

Wanneer de vijfde reeks van ‘Peaky Blinders’, over een bende die net na de Eerste Wereldoorlog actief was in Birmingham, te zien is op Netflix was nog even geheim. Maar tada! Op 4 oktober – aka Dierendag – gaat het seizoen van start op Netflix. De vijfde reeks telt zes afleveringen.

Naast Cillian Murphy keren alle belangrijke hoofdrolspelers terug in het nieuwe seizoen. Ook zijn enkele nieuwe namen, zoals Sam Claflin en Brian Gleeson, toegevoegd aan de cast.

