Viktor Verhulst: ‘Ik ben soms een beetje sociaal gestoord’

Hij gaat vanaf deze week op zoek naar liefde. Niet voor zichzelf, maar als co-presentator van de tv-hit Love island. Maak kennis met de leukste man van Vlaanderen: Viktor Verhulst (24).

Love island is je eerste grote tv-klus, je presenteert het samen met Holly Mae Brood. Spannend…

‘Ja, voor mij is het heel spannend, want ik heb nog nooit eerder gepresenteerd en ik weet niet of ik het goed ga doen. Maar ik ken de tv-wereld inmiddels door en door, omdat ik erin ben opgegroeid en veel achter de schermen heb gewerkt. Ik heb alles gedaan: van ‘set slet’, dat is iemand die kleine klusjes moet klaren, tot de klachtendienst, tot schrijver van shows voor Studio 100.’

‘Daarna ben ik op de redactie gaan werken bij de Vlaamse zender Vier, en daar vroegen ze me of ik een screentest wilde doen. Dat resulteerde in deze presentatieklus voor Love island. Terwijl ik tot een half jaar geleden nooit de ambitie had om iets óp het scherm te doen.’

Je zei dat het voor jou jarenlang een no-go was om in de voetsporen van je vader (Gert Verhulst, red.) te treden.

‘Klopt, ik had het gevoel dat het me een beetje werd opgelegd, mensen verwachtten het van mij. Daarom heb ik het heel lang bewust afgeblokt. Maar toen kwam dit op mijn pad en heb ik het toch omarmd, omdat televisie eigenlijk een heel fijne wereld is om in te werken.’

Kreeg je als kind al veel mee van het tv-wereldje?

‘Ja, mijn zus en ik zijn vaak mee geweest naar de tv-set en naar theatershows, en liepen daar backstage rond – dat was voor ons heel normaal. Ook de bekendheid van mijn vader was iets waar we mee opgroeiden. Natuurlijk vond ik het weleens lastig dat hij continu werd aangesproken, maar ik heb ook altijd heel goed beseft dat we daardoor veel voordelen hadden.’

Op school wilde het niet vlotten, je omschreef jezelf als ‘een slechte student’. Was het zo erg?

‘Ik was een ramp op school! Ik was een heel brave leerling, maar ik studeerde niet. Het interesseerde me allemaal niets en ik ben heel lang zoekende geweest naar mezelf en naar wat ik wilde doen in het leven. Ik vind het moeilijk om me voor iets op te laden als ik geen doel heb. Uiteindelijk heb ik mijn middelbare school wel afgemaakt, maar het heeft me veel moeite gekost.’

Wat was het moment dat je wist: dit is wél wat ik wil?

‘Dat weet ik nog altijd niet honderd procent zeker. Maar ik denk dat dat normaal is, welke 24-jarige weet nu precies welke kant hij op wil gaan met zijn leven? Er zijn een hoop mensen die het nooit weten en zich aan het einde van hun leven afvragen: heb ik nu echt gedaan wat ik wilde doen? Voor nu ben ik gelukkig met de richting die ik heb gekozen, er liggen nog veel wegen open voor mij.’

Vind je het niet lastig dat mensen je altijd zullen zien als ‘de zoon van’?

‘Ik vind dat helemaal niet erg, want ik ben trots op wat mijn vader heeft bereikt in zijn leven. Ik moet ook zeggen dat het begint te minderen in Vlaanderen. Als je gewoon hard werkt, krijg je daar op den duur zelf appreciatie voor. Verschijnt er nu een artikel over mij in de krant, dan word ik nooit meer neergezet als ‘zoon van’, maar gewoon als Viktor.’

Hier in Nederland zouden ze roepen: hij heeft die tv-job vast aan zijn vader te danken…

‘Dat hebben mensen in Vlaanderen ook wel gezegd, maar die strijd kan ik toch niet winnen. Als ik morgen in de spits sta bij Barcelona en ik scoor drie goals in de Champions League-finale, dan gaan ze nog zeggen dat door mijn vader komt. Ik kan daar niet van wakker liggen. Het enige wat ik zelf kan doen, is hard werken en proberen respect af te dwingen door mijn werk zo goed mogelijk te doen.’

Hoe is de band met je vader nu?

‘De band met mijn papa is uitzonderlijk goed. Wij zijn heel close: hij is niet alleen mijn vader, maar ook mijn beste vriend die alles van mij weet. Ik ga naar hem toe voor adviezen over mijn privéleven of mijn werk, en ik deel alles met hem. Ja ook dingen over mijn seksleven, al zegt hij soms wel: ‘Vik, dat wil ik allemaal niet weten.’ We gaan vaak samen naar een café om een pint te drinken of uit eten, en we hebben veel gezamenlijke vrienden.’

Vind je bekendheid lastig om mee te dealen?

‘Goh, dat is heel dubbel. Ik ben soms een beetje sociaal gestoord: als ik ergens binnenkom en er zijn veel mensen die ik niet ken, dan klap ik dicht. Ik laat niet snel mensen toe in mijn omgeving, en het ding is: als je wat bekender bent, kijkt iedereen ook nog eens extra. In dat opzicht vind ik het weleens lastig, maar aan de andere kant is het ook leuk dat ik waardering krijg voor wat ik doe, dus ik wil er niet te veel over klagen.’