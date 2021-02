Viktor Verhulst weer gelukkig in de liefde: dít is zijn nieuwe vriendin

Viktor Verhulst, zoon van Studio 100-baas Gert Verhulst en natuurlijk presentator van Love Island, is zelf weer in love. Dat melden bronnen aan het Vlaamse blad Dag Allemaal. Zijn nieuwe vriendin zou de 21-jarige Sarah Puttemans uit Leuven zijn.

Volgens de bronnen is Viktor vorige zomer verliefd geworden op de Belgische schone. Hij zou Sarah al een tijdje kennen, maar Sarah moest er eerst niks van weten. Nu is het Viktor toch gelukt om haar om zijn vinger te winden.

Viktor Verhulst nieuwe vriendin

Benieuwd hoe Sarah eruit ziet? Op Instagram plaatst ze het ene na het andere knappe kiekje van zichzelf. De Vlaamse heeft meer dan 84 duizend volgers op het social media platform, dus de term influencer lijkt ons hier terecht. Aan de foto’s op haar Instagram-account kunnen we afleiden dat ze houdt van mooie outfitjes, dure auto’s en verre reizen maken. Ook vindt ze het geen probleem om in lingerie te poseren en zien we dat ze avontuurlijk is. Zo zien we op één foto dat ze uit een vliegtuig springt.

De Verhulstjes

Fans van Viktor zijn vooral benieuwd of we zijn nieuwe vriendin in de Vlaamse realityserie De Verhulstjes gaan zien. Deze serie, waarin Viktor met zijn familie wordt gevolgd, is momenteel in België op de buis. In dit realityprogramma gaat Viktor nog als vrijgezel door het leven, omdat de show al eerder is opgenomen.

Vorige relatie

Eerder was Viktor samen met K3-zangeres Marthe. Het stel was twee jaar bij elkaar, toen ze in 2018 besloten om een punt achter de relatie te zetten. Met die relatiebreuk heeft Viktor veel moeite gehad. Destijds liet hij weten: ‘Ik heb heel hard gehuild toen het gedaan was met Marthe. Zij zit in mijn hart en komt er nooit meer uit.’ Hij liet toen ook weten dat hij het eng vond om zich opnieuw aan iemand te binden: ‘Op dit moment ben ik niet toe aan iemand in mijn leven die naast mij staat. Daar worstel ik heel erg mee. Ik vind het niet leuk om alleen te zijn, maar heb ook angst om me te binden. Ik zie het niet zitten om me te binden aan iemand en er kinderen mee te maken om er dan tien jaar later mee in de problemen te komen.’ Gelukkig voor Sarah denkt hij daar inmiddels anders over.

