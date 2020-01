Yessss! Goed nieuws voor iedereen die zo geniet van Meisje van Plezier: binnenkort kun je het tweede seizoen bekijken op tv. De serie met Angela Schijf en Birgit Schuurman wordt uitgezonden op RTL 4.

De tien afleveringen van seizoen 2 zijn al sinds afgelopen oktober online te bekijken. Maar vanaf 16 februari kan iedereen zonder Videoland-abonnement iedere week ook genieten van de o zo zwoele serie.

Meisje van Plezier

In het tweede seizoen van Meisje van Plezier kruipt actrice Angela Schijf opnieuw in de huid van ex-huisvrouw Nadine. Die gooide het roer om nadat haar eigen man ervandoor ging met haar zus: ze belandde bij een escortbureau. In de tweede reeks is te zien hoe het Nadine vergaat nadat ze aan het einde van seizoen één een eigen escortbureau opzette: Ladies on Top.

Seizoen 2

In het tweede seizoen gaat Nadine de strijd aan met haar jeugdvriendin én ex-werkgever Meryem (een rol van Birgit Schuurman). Het draait hier om de keiharde concurrentie tussen hun escortbureau’s. De mysterieuze Kelly (Holly Mae Brood) gaat voor Nadine werken, maar heeft zij eigenlijk wel goede bedoelingen?

Laatste seizoen

Is dit het laatste seizoen? In een eerder interview vertelden Schijf en Schuurman dat ze eigenlijk verwachten dat deze tweede reeks nog niet het einde voor de serie betekent. “Wat mij betreft komt er een derde seizoen. Ik ben nog lang niet klaar”, zei Angela, vorig jaar. “Het zou mij niets verbazen”, vult Birgit aan. “Het zou zonde zijn als we nu stoppen, maar het ligt er natuurlijk ook aan of het een succes wordt.”

Benieuwd naar de trailer van seizoen 2? Je ziet hem hieronder:

Meisje Van Plezier is vanaf zondag 16 februari wekelijks om 21:30 uur te zien bij RTL 4.

Bron: Superguide | Beeld: Still