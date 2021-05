Vintage vibes: interieurtrend ‘ribbed deco’ maakt een comeback

Trends komen en gaan. Kledingtrends uit de jaren ’90 (denk aan de flared jeans en de kleine zonnebrilletjes met gekleurde glazen) herleven anno 2021, maar ook interieurtrends keren terug. Het vintage-ogende ‘ribbed deco’ bijvoorbeeld, is weer helemaal terug van weggeweest.

Ribbed deco klinkt je misschien niet direct bekend in de oren, maar je kent de items waarschijnlijk wél. Dibbed deco staat voor items in een geribbelde 3D-uitvoering, die van stoelen tot tafels en van vazen tot mokken gaat.

Ribbed deco

De trend maakte een opmars in de jaren ’70 en werd destijds in menig huis gespot. Daarna verdween de gehele trend van de aardbodem en werd het allemaal wat minder speels en juist strakker. Opvallende kleuren en prints werden ingewisseld voor ingetogenere kleuren en een minimalistischere vibe.

Terug van weggeweest

Maar nu, in een tijd waarin het allemaal al eentonig is, mag het weer opvallender. De ribbed deco is daar een prefect voorbeeld van en is nog gemakkelijk in huis te halen ook. Het betreft namelijk items die fungeren als een echte eyecatcher en je interieur in een handomdraai kunnen opleuken.

In huis halen

Wil je het groots aanpakken? Kies dan bijvoorbeeld voor een tafel of bank met een ribbed patroon. Is dat wat te gewaagd voor jouw smaak? Dan kun je deze trend ook in huis halen op een minimalistischere manier, door een vaas, theemokken of kaarsenstandaards in huis te halen.

Twijfel je? Zwijmel dan weg bij de onderstaande inspiratiebeelden.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Pure Wow | Beeld: Getty