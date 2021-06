Viola Holt (71) stelt dat ze magnetisch is door knuffel met gevaccineerde

Televisiepresentatrice Viola Holt (71) denkt dat ze magnetisch is geworden omdat ze in contact is geweest met iemand die gevaccineerd is, zo stelt ze op haar Facebookpagina. Over de coronavaccinaties voor het coronavirus doen natuurlijk de wildste verhalen de ronde, maar magnetisch zónder gevaccineerd te zijn? Die kenden we nog niet.

De 71-jarige Viola deelt gisteravond een Facebookpost. Daarin schrijft ze dat er een vriendin die ze lang niet had gezien op de koffie kwam. De vriendin was magnetisch, want ze haalde een nagelschaartje uit haar tas en dat bleef plakken aan haar borst.

Viola Holt: ‘Op veilige afstand van gevaccineerden’

Ze schrijft: ‘Ik probeer het met mn eigen schaartje en.. ook ik magnetisch. Ik had wel eens een filmpje gezien waarin dat voorkomt bij gevaccineerden en er zijn mensen die zeggen dat de gevaccineerden de niet-gevaccineerden kunnen besmetten. Nou heb ik maar twee gevaccineerden geknuffeld, verder blijf ik op veilige afstand. Het is niet mijn bedoeling om een discussie uit te lokken, ik oordeel niet, maar snappen doe ik het niet. Bizar toch?’

‘Vaccin absoluut níet magnetisch’

Inmiddels hebben virologen vanuit het hele land op verschillende nieuwssites gereageerd. ‘De grootste onzin’, zegt iedereen. ‘Dit heeft toaal niets met magnetisme te maken’, zegt viroloog Steven van Gucht tegenover Het Belang Van Limburg. ‘Net zoals de inhoud van een potje biologische yoghurt niet magnetisch is, geldt dat ook voor een vaccin. Maar deze theorieën passen in het verhaal van dat een Covid-prik een tracking device of een chip zou bevatten. Een hoax.’ Daarnaast zegt de viroloog nog, om iedereen gerust te stellen: ‘Het bevat puur biologische moleculen en er zit geen metaal of ijzer in.’

Twitter gaat los

Inmiddels heeft Viola haar Facebookpost verwijderd, maar Twitter gaat los. Zo reageert dichter Nico Dijkshoorn met een gedichtje. Een ander schrijft: ‘Het gaat niet zo goed met Viola volgens mij.’ Weer een ander zegt: ‘Loop ik zojuist een rondje met de hond, hangen er 12 bejaarden tegen een lantaarnpaal. Al de hele week, zei er eentje. Allemaal gevaccineerd.’ Anderen zien de voordelen wel van dat gevaccineerd worden en magnetisch zijn: ‘Vooral handig als je altijd je sleutels kwijt bent.’

Dat vaccin lijkt me echt ideaal voor al die mensen die altijd hun sleutels kwijt zijn #magnetisch #Vaccinatie pic.twitter.com/Pnzhb0HAaZ — Barbara (@Barbaaralin) June 8, 2021

