Viral: groep mannen neemt het op voor vrouwen bij het Amerikaanse hooggerechtshof

De benoeming van Brett Kavanaugh als opperrechter in de Verenigde Staten maakt veel los. Niet alleen vrouwen protesteren tegen zijn aanstelling, ook het manvolk laat van zich horen. Een prachtig filmpje waarin een groep mannen voor vrouwen opkomt gaat momenteel het web over.

In de video die via Twitter is opgedoken, zien we een lange rij mannen voor het Supreme Court. Zij nemen het door middel van verschillende speeches op voor de vrouwen in de samenleving. ‘Wij als mannen moeten achter de vrouwen staan die dit land zo lang vooruit hebben geduwd en kinderen hebben gekregen voor deze natie. Wij als hun zonen staan samen sterk om de Senaat te laten weten dat we ze in de gaten houden,’ zo roept één van de mannen.

De video gaat compleet viral en heeft inmiddels 2,9 miljoen views.

HEROES These men are blocking the street in front of the supreme court. Watch them explain why. EVERY MAN NEEDS TO HEAR THIS! RETWEET THIS! pic.twitter.com/WWmejJ30AX — StanceGrounded (@_SJPeace_) October 5, 2018

Seksueel misbruik

De afgelopen week was er veel te doen rondom de benoeming van Brett Kavanaugh. De nieuwe opperrechter – naar voren geschoven door Donald Trump – wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Zelf ontkent hij alles. Zaterdag is met een nipte meerderheid in het Supreme Court besloten dat Kavanaugh toch aangesteld mag worden. Vijftig senatoren stemden voor, 48 tegen.

Bron: Lindanieuws