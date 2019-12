Oops! Ben jij nu ook al door alle kerstfilms heen…? En ben jij dol op small town-dramaseries als Gilmore Girls, Dokter Hart, One Tree Hill en Men in Trees (wie o wie kent die laatste nog)? Then you are in for a treat. Sinds afgelopen week staat de nieuwe serie Virgin River op Netflix. De allereerste romantische drama-Original met Hallmark-vibes. En vrouwen, het is een heerlijke wegkijker.

Een nieuw begin

Virgin River is gebaseerd op de gelijknamige romans van schrijfster Robyn Carr, die maar liefst 21 boeken schreef in de reeks. In de serie volgen we Melinda Monroe. Als ze een advertentie ziet om als verpleegkundige te kunnen werken in een afgelegen dorpje, denkt ze dat dat de ideale gelegenheid is om haar oude leven – dat niet zo voorspoedig liep als gehoopt – te ontvluchten en opnieuw te beginnen. Ze zegt haar baan op, verkoopt haar huis en haar spullen, en vertrekt. Al snel merkt ze dat het kleine stadje niet zo rustig is als ze had verwacht…

Eíndelijk weer een zwijmelserie

Verwacht geen onverwachte twists en nog nooit vertoonde scenario’s: Virgin River is een dertien in een dozijn-serie. En da’s niet erg, maar juist genieten (vinden wij). Die andere 12(0?) hebben we immers met plezier gekeken en een nieuw zwijmelavontuur met een old school Net5-gevoel is bij ons áltijd welkom. Verwacht onder meer een ietwat eenzame hoofdrolspeelster die worstelt met het leven, een knappe, stoere dorpeling als love interest, opmerkelijke inwoners met een gebruiksaanwijzing, flashbacks naar vroeger en uiteraard pittoreske, idyllische plaatjes die je onmiddellijk willen doen verhuizen naar een dromerig plaatsje buiten de randstad.

Seizoen 2

De serie is pas enkele dagen te bingen, maar is nu al een hit bij de streamingsdienst. Virgin River wordt volop bekeken en nieuwbakken fans vragen nú al om een tweede seizoen van het romantische drama. Voor hen is er goed nieuws: ook Netflix gelooft in de productie en bestelde zelfs al vòòr de start van seizoen één een tweede reeks, die al sinds september wordt opgenomen. Feest!

Ultiem genieten tijdens de koude winterdagen

Seizoen twee wordt naar verwachting – net als het eerste – tegen het eind van 2020 toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Maar goed, first things first. Had je Virgin River nog niet ontdekt op Netflix? Heel snel kijken dan, die eerste tien afleveringen!