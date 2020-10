Liefhebbers van het ‘small town drama’ genre kunnen hun hart ophalen. Virgin River keert namelijk terug op Netflix, en al snel! Virgin River seizoen 2 is vanaf 27 november te zien.

Het was een van de onverwachte verrassingen van vorig najaar. Tussen alle zoetsappige kerstfilms en -series stond daar opeens Virgin River op de homepage van Netflix. De serie groeide in no time uit tot een groot succes. Niet zo gek: hoofdpersonages Melinda en Jack veroverden al snel een plekje in het hart van de kijkers. Hun voorspelbare romance groeide stapje voor stapje, en tja, die baby steps waren erg vermakelijk om naar te kijken.

Waar ging het ook alweer over?

Virgin River is gebaseerd op de gelijknamige romans van schrijfster Robyn Carr, die maar liefst 21 boeken schreef in de reeks. In de serie volgen we Melinda Monroe. Als ze een advertentie ziet om als verpleegkundige te kunnen werken in een afgelegen, roodbruin herfstig dorpje, denkt ze dat dat de ideale gelegenheid is om haar oude leven – dat niet zo voorspoedig liep als gehoopt – te ontvluchten en opnieuw te beginnen. Ze zegt haar baan op, verkoopt haar huis en haar spullen en vertrekt. Bestemming: Virgin River. Een klein dorpje aan de route 15 richting de bosrijke omgeving van Utah. Al snel merkt Melinda dat het kleine stadje niet zo rustig is als ze had verwacht. En dat de roddels zich op een hoger tempo verspreiden dan de lokale WiFi.

Dankzij de idyllische bergen, de vervallen maar toch zeker ook gezellige blokhut, de local bar, the outdoors én natuurlijk de acteurs groeide de serie al snel uit tot publieksfavoriet. Hij behaalde zelfs een knappe 7,5 op IMDB.

Virgin River seizoen 2

Niet zo gek dus dat een tweede seizoen én een derde seizoen al gauw werden besteld. Vanaf 27 november staat het complete tweede seizoen op Netflix. En dat seizoen moet antwoord geven op veel prangende vragen. Want hoe moet het verder met Brady? Jack, de good guy, en Brady zaten samen in het leger. Jack is sindsdien verder gegaan met zijn leven en is een van de warmste mensen van de gemeenschap. Maar Brady zit met opgekropte woede en maakte keer op keer de verkeerde beslissing. Grijpt hij de laatste kans met beide handen aan of komt hij opnieuw op het slechte pad terecht?

En wat denk je van Paige en Christopher Lassister? Het is inmiddels duidelijk dat Paige een groot geheim met zich meedraagt. May I remind you dat Preacher degene is die erachter is gekomen dat Paige voortvluchtig is en eigenlijk Michelle Logan heet? Niet lang na zijn ontdekking gaat het volledig mis. Als Preacher een kijkje neemt in het huis van Paige en Christopher, zijn de twee nergens meer te bekennen. De angst slaat helemaal toe als hij ook nog eens bloed op de grond vindt. Wat is er gebeurd met Paige en Christopher? Zien we de twee ooit nog terug?

Een verloving, baby’s, gebroken harten en moord… Het komt allemaal voorbij in Virgin River seizoen 2.

Small town drama

Virgin River doet wat Gilmore Girls, One Tree Hill, Spinning Out en Sweet Magnolia’s ook goed doen: het speelt zich af in een klein, knus dorpje. In het geval van Virgin River is het er toevallig altijd herfst. Staan er typische Amerikaanse houten huizen, vers in de verf en mét veranda. De lokale gemeenschap kent elkaar goed en treft elkaar te pas en te onpas. Hier geen sprake van grootstedelijke anonimiteit. Ben je gek. In zo’n dorp omarm je de sociale controle en het persoonlijk contact.

En misschien nog wel het fijnste: er is geen pandemie.