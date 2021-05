Virgin River-fans opgelet: de releasedatum van seizoen 3 is bekendgemaakt!

Het is nog helemaal niet zo heel lang geleden dat we op het puntje van onze stoel zaten bij de finale van ‘Virgin River’ seizoen twee. We werden eerder al blij gemaakt met het nieuws dat er een derde seizoen aan zou komen, maar wanneer we die zouden zien was nog niet bekend.

Tot gisteren, toen de cast met een leuke video de ‘Virgin River’ seizoen 3 releasedatum bekendmaakte.

‘Virgin River’ seizoen 3 releasedatum

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Virgin River seizoen drie is te zien vanaf 9 juli 2021, op Netflix. Dat liet de cast van Netflix’ small-town dramaserie weten in een video op de officiële Instagram-pagina. Fans konden niet gelukkiger gemaakt worden, want voor een releasedatum bekendmaking is 9 juli al aardig snel. Meestal worden releasedata namelijk al veel eerder bekendgemaakt.

Enthousiasme

In de video worden de fans bedankt voor alle enthousiasme en ‘love for the show‘. En zoals je al kon verwachten zijn mensen maar wát blij. Zo reageert een fan: ‘The final countdown is going to start now!’ En: ‘I’M SO HAPPY.’ Daar zijn we het in ieder geval niet mee oneens. Bij nieuwe seizoenen (en renewals) duurt het altijd ontzettend lang voordat we het daadwerkelijk te zien krijgen, dus 9 juli vinden wij een prima datum.

Sprong in de tijd

Zoals eerder al bekendgemaakt werd, gaan we in seizoen drie niet verder waar we gebleven waren (die megaspannende cliffhanger, weet je nog?). Dat vertelde showrunner Sue Tenny weten aan TVLine. Er zal namelijk een beste sprong in de tijd worden gemaakt. Maar natuurlijk zullen alle vragen die je hebt, beantwoord worden – wel in Virgin River stijl.

Lees ook

Toe aan een nieuwe zwijmelserie á la ‘Virgin River’? Deze original staat vanaf nú op Netflix

Uitdagingen en storylines

Zo gaat Doc de uitdaging aan, maar zal hij het niet makkelijk krijgen. Tenny legt uit: ‘Zeker niet, omdat hij wil blijven werken. Zal hij dat kunnen blijven doen? De kliniek en de stad zijn zijn leven, dus dat gaan we serieus onderzoeken.’ Fan geworden van de relatie tussen Lizzie en Ricky? Dan staat je nog heel wat te wachten. ‘Ricky heeft een fantastische verhaallijn in de boeken die ik van plan ben te verkennen.’

Nieuwe castleden

Ook zullen er nog wat nieuwe gezichten toegevoegd worden aan de cast. Dat meldt People in ieder geval. We noemen een Zibby Allen, die de zus van Jack zal gaan vertolken. Ook Stacy Farber zullen we terug gaan zien als Lily’s dochter. En of de makers in seizoen drie Mel en Jack ein-de-lijk geluk gunnen dat langer dan één aflevering duurt, dat gaan we vanaf 9 juli zien. Nog even afwachten!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @virginriverseries

Bron: Flair | Beeld: Brunopress, Instagram