Bij deze vliegmaatschappij mogen stewardessen lekker zelf kiezen of ze make-up dragen of niet

De tijd dat stewardessen met een kilo make-up door het gangpad van het vliegtuig liepen, is voorbij. Althans, als het aan Virgin Atlantic ligt. Goodbye (felle) lippenstift en dito oogschaduw! De Britse luchtvaartmaatschappij verplicht stewardessen niet langer make-up te dragen.

En dat is nog niet alles, stewardessen krijgen voortaan als ze in dienst treden ook een uniformbroek mee naar huis. Tot nu toe moesten ze daar expliciet om vragen. De nieuwe make-up- en- stijlrichtlijn moet het werk comfortabeler maken en vrouwelijke medewerkers meer keuze geven. Hear, hear!

Stewardessen anno 2019

Zelf noemt Virgin Atlantic het een belangrijke verandering. ‘We willen dat het uiterlijk weergeeft wie we zijn als individuen terwijl tegelijkertijd de unieke stijl van Virgin Atlantic behouden blijft. Luisterend naar de wensen van onze medewerkers hebben we daarom een deel van de regels voor styling en persoonlijke verzorging aangepast.’

In de luchtvaartindustrie worden over het algemeen hoge eisen gesteld aan het uiterlijk van cabinepersoneel. Dit toont aan dat daar langzaam verandering in komt, ook al blijven ook maatschappijen als onze Transavia make-up wél adviseren.

Zo selecteren sommige maatschappijen cabinepersoneel op lengte, omdat ze bij de bagagevakken moeten kunnen, en gewicht. Anderen verbieden een lange baard, meerdere oorbellen per oor of het dragen van zichtbare tatoeages. Tja, je moet er wat voor over hebben om stewardess te zijn.

Transavia benadrukt dat cabinepersoneel er representatief uit moet zien. ‘Je moet vooral benaderbaar overkomen voor passagiers’, zegt woordvoerder Claudia Metz van Transavia. Daarom heeft de maatschappij richtlijnen voor kleding, haar en make-up.

Bron: HLN | Beeld: iStock