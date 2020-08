Vis à vis: El Oasis staat op Netflix (en nog veel meer)

Het wordt bloedje heet deze week en dus is de kans klein dat je aan het Netflixen slaat. Daarom maakt het niet heel veel uit dat het nieuwe aanbod geen echte toppers bevat. Hoe dan ook: dit zijn de nieuwste series, films en documentaires op Netflix voor de week van 3 augustus!

Series

The Umbrella Academy – seizoen 2

De Hargreeves-superheldenfamilie is terug voor seizoen 2 van The Umbrella Academy! Diego, Luther, Allison, Vanya, Number Five, Klaus én Ben moeten opnieuw het einde der tijden zien te voorkomen, maar dan in de jaren 60’. Het nieuwe seizoen scoort de ene na de andere geweldige recensie en is volgens velen nog beter dan seizoen 1.

Good Girls – seizoen 3

De dames van crime-comedy Good Girls staan verder onder druk nu ze hun illegale business zonder Rio moeten onderhouden. Beth (Christina Hendricks), Ruby (Retta) en Annie (Mae Whitman) nemen daarom bijbaantjes om de eindjes aan elkaar te knopen, totdat Beth op een gouden kans stuit.

Vis a Vis: El Oasis

Klaar om voorgoed afscheid te nemen van je favoriete bajes-dames Macarena (Maggie Civantos) en Zulema (Najwa Nimri) uit Vis a Vis? In de spin-off El Oasis pakken we de draad weer op na een flinke tijdssprong in de levens van de twee oud-gevangenen, die nu gewapende overvallen plegen. Totdat één van hen daar mee wil stoppen. El Oasis fungeert als vijfde seizoen van Vis a Vis en gaat de show tot een waardig einde brengen.

Sugar Rush – seizoen 3

In Sugar Rush nemen vier teams van twee het tegen elkaar op in de ultieme bakwedstrijd onder flinke tijdsdruk. De jury, onder leiding van professioneel chefs Candace Nelson en Adriano Zumbo, mogen de baksels vervolgens beoordelen samen met een celeb-gast. In één van de afleveringen zit de onlangs overleden Glee-actrice Naya Rivera als gastjurylid. Deze aflevering is aan haar opgedragen.

Get Even

In de Britse tienerthrillerserie Get Even vormt een groepje scholieren de club DGM, wat staat voor Don’t Get Mad. Hun doel? De strijd aangaan met pestkoppen. Wanneer een van hun targets wordt vermoord, staan ze voor een grote verrassing: de moordenaar wil hen framen en duwde een briefje met DGM in de hand van het slachtoffer.

Transformers: War for Cybertron Trilogy – Siege

Zoals de naam al doet vermoeden gaat het hier om een animatie-trilogie rondom de superpopulaire Transformers-figuren van Hasbro. Deze week zette Netflix Siege online. In dit eerste deel draait het om de oorlog tussen de – hoe kan het ook anders – Autobots en Decepticons, oftewel: Optimus Prime tegen Megatron. Hierna volgen nog de Earthrise en Kingdom-series.

Films

Interstellar

Christopher Nolans magistrale sci-fi-meesterwerk Interstellar speelt zich af in een toekomst waarin de aarde nagenoeg onbewoonbaar is geworden door uitputting van de natuurlijke grondstoffen. Aan astronaut Joseph Cooper (Matthew McConaughey) de taak om een geschikte nieuwe, bewoonbare planeet te zoeken. Zwarte gaten, een singulariteit, tijddilatatie; het verhaal is zware kost, maar oh zo indrukwekkend.

American History X

In deze veelgeprezen film speelt Edward Norton neonazi Derek Vinyard, die nadat hij uit de gevangenis komt, probeert om zijn broertje Danny het rechte pad op te krijgen. Danny dreigt namelijk precies dezelfde fouten te maken als Derek vroeger, toen hij een white supremacy-gang leidde.

Seriously Single

In Netflix Original Seriously Single volgen we de altijd monogame Dineo, die de schrik van haar leven krijgt wanneer haar nieuwe liefde Lunga daar anders over blijkt te denken. Ze trekt in bij bestie Noni om haar verdriet te verwerken en wil het ruige single-leven omarmen, maar… dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

The LEGO Movie

De doodnormale bouwvakker Emmet (Chris Pratt) wordt per toeval gekatapulteerd tot de uitverkorene die het LEGO-universum moet redden van de kwaadaardige Lord Business (Will Ferrell). In dit prachtig vormgegeven avontuur ontmoeten we ook hilarische LEGO-versies van Abraham Lincoln, Shaq, Superman, Wonder Woman én de heerlijk onnozele Batman (Will Arnet).

American Sniper

De door Clint Eastwood geregisseerde film American Sniper vertelt het waargebeurde levensverhaal van Navy S.E.A.L. sniper Chris Kyle (Bradley Cooper). Die ontpopte zich na vier uitzendingen richting Irak tot de dodelijkste sniper in de Amerikaanse militaire geschiedenis. Een held voor veel Amerikanen, maar de film oogstte ook veel kritiek voor de manier waarop het alle Irakezen stereotypeert als standaard slechteriken.

The Judge

Robert Downey Jr. speelt Hank Palmer, een gerenommeerd advocaat die terugkeert naar zijn geboortedorp omdat zijn vader, gerespecteerd advocaat Joseph Palmer (Robert Duvall), wordt verdacht van moord. Hank besluit de verdediging van zijn pa op zich te nemen, maar er is een probleem: vader en zoon zijn in de loop der jaren vervreemd geraakt.

En verder kwamen ook de volgende films uit:

Love Story

Duplicity

Naked Gun 33 1/3: The Final Insult

Barb Wire

Breaking The Bank

Bulletproof

Jupiter Ascending

Bumblebee

Seed of Chucky

Panic Room

Teenage Mutant Ninja Turtles

Documentaires

Inside The World’s Toughest Prisons – seizoen 4

Onderzoeksjournalist Raphael Rowe is terug van weggeweest. In seizoen 4 van Inside The World’s Toughest Prisons dompelt hij zich weer onder in opzienbarende en extreme gevangenissen. De Tacumbu-gevangenis in Paraguay bijvoorbeeld, waar gedetineerden door het vuilnis speuren om zichzelf te onderhouden.

Last Chance U

Docuserie over topsporters met een problematisch verleden. Deze jongeren zien junior college football als een laatste kans om hun leven weer op de rails te krijgen. Kunnen ze hun grote droom verwezenlijken? Met deze week nieuw op Netflix: afleveringen die zich afspelen op het Laney College in Oakland.

The Speed Cubers

Netflix Original-documentaire The Speed Cubers duikt in de bijzondere vriendschap tussen Rubik’s Cube-kampioenen Max Park en Feliks Zemdegs, die ook elkaars grootste concurrenten zijn.