Viva-fit: Alles loopt op rolletjes

Wanneer je wel tegen een stootje kunt, maak dan kennis met de -sport roller derby.

It’s showtime!

Roller derby werd geboren in 1935, toen event-organisator Leo Saltzer iets met rollerskates wilde doen nadat hij had gelezen dat 90% van de Amerikanen rolschaatsen bezat. Hij bedacht twee teams, met in elk een man en een vrouw, die tegen elkaar 57.000 ‘baantjes moesten trekken’. Wie het eerst klaar was – de wedstrijd duurde zo’n drie weken – was de winnaar. Toen zoonlief Jerry Saltzer het stokje in 1959 overnam, kwam de eerste revival van de roller derby. Er kwamen show-elementen bij: de spelers kleedden zich uitbundiger en de vechtpartijen van blockers waren soms gespeeld, net als bij worstelen. Ook waren de wedstrijden op tv te zien. Inmiddels is er een tweede revival van de sport, zonder de showelementen, maar nog net zo fysiek als het bedoeld is.

Iedereen is welkom

Het is een van de weinige sporten waar zowel vrouwen als mannen gelijk behandeld worden en inmiddels zijn er meer vrouwenteams dan herenteams. Het is ook nog eens een zeer inclusieve sport: het doet er niet toe welke seksuele voorkeur of afkomst je hebt of hoe je eruitziet (dik, dun, lang, kort). In de showperiode van de sport kreeg iedereen een alter ego om hun karakter kracht bij te zetten; dit wordt nog steeds gedaan. Denk aan namen als Pulp Vixen, Carnage Electra, Hurt Copain en Bleeda Kahlo.

Lekker jammen

Er strijden twee teams van vijf personen tegen elkaar op een ovale track, ongeveer zo groot als een basketbalveld. De wedstrijd duurt zestig minuten, opgedeeld in twee rondes van dertig minuten, en in jams van twee minuten. Een team bestaat uit één jammer (aanvaller, herkenbaar aan de ster op de helm) en vier blockers (verdedigers). Punten scoren kan als de jammer van het ene team de vier blockers van het andere team voorbijgaat. De blockers proberen dat te voorkomen en tegelijkertijd een pad te creëren voor hun eigen jammer, zodat deze een punt kan scoren.

Keihard werken

Roller derby is een full-contact sport, wat betekent dat er fysiek contact is tussen de spelers en dat valpartijen, blauwe plekken en af en toe een bloeddruppel erbij horen. Je moet dus wel tegen een stootje kunnen! Skaten is een cardiosport en met het sprintjes trekken op je rolschaatsen bouw je flink wat uithoudingsvermogen op. Omdat je stabieler op je skates staat in een lage squad, krijg je beenspieren als staal. En je core wordt continu aan het werk gezet om je stabiliteit te bewaren. Je kunt – afhankelijk van hoe fanatiek je skatet en je in het spel gooit – 450 calorieën per halfuur verbranden.

Waar kan ik me aanmelden? Er zijn roller derby-verenigingen door heel het land, met open dagen voor nieuwkomers. In Utrecht is er domcityrollerderby.nl, in Den Haag parliamentofpain.nl, in Amsterdam amsterdamrollerderby.nl en in Arnhem ar.nhemfallenangels.nl

Tekst: Jessica van Zanten | Foto’s: Stocksy